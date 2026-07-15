黑虎將軍化身療癒布偶　武德宮聯名悠遊卡開賣

▲北港武德宮與悠遊卡公司合作推出「守財黑虎布偶超級悠遊卡」，於7月15日正式開賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆六月初六是黑虎大將軍聖誕，財神祖廟北港武德宮攜手悠遊卡公司推出今年邁入第六度合作，雙方推出「守財黑虎布偶超級悠遊卡」，以療癒布偶造型結合智慧票證功能，於今（15）日正式開賣，讓信眾把來自祖廟的財氣與祝福隨身攜帶，也為今年黑虎將軍聖誕增添話題。

北港武德宮表示，黑虎大將軍是武財公的坐騎，供奉於正殿神龕下方，肩負守護廟宇重任，也象徵招財、守財與護佑平安，因此每逢農曆六月初六聖誕，都吸引大批信眾前來參香祝壽、祈求財運。今年適逢黑虎將軍聖誕與天赦日相近，更增添祈福、補財庫的特殊意義。

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悠遊卡公司董事長林志盈在主委林安樂陪同下向武財公及黑虎將軍團拜祈福，並為即將上市的「守財黑虎布偶超級悠遊卡」舉行過爐加持儀式，祈求合作順利，也象徵將祖廟滿滿的財氣、福氣與守護能量注入每一張悠遊卡，讓民眾在日常使用時，也能感受信仰祝福。

▲「守財黑虎布偶超級悠遊卡」以黑虎將軍懷抱金元寶為造型，象徵招財、守財與護佑平安。（圖／記者游瓊華翻攝）

武德宮主委林安樂表示，武德宮多年來秉持「讓信仰走進生活」理念，持續將武財公、黑虎將軍等信仰元素融入文創商品，並指出，此次推出的守財黑虎布偶超級悠遊卡，除延續黑虎將軍守護、招財與守財的象徵意涵，也希望透過兼具療癒外型與實用功能的文創設計，吸引更多年輕族群接觸傳統信仰，讓百年財神文化以更生活化的方式持續傳承。

「守財黑虎布偶超級悠遊卡」以布老虎為設計發想，採柔軟絨毛布偶材質，黑虎以坐姿造型亮相，懷抱金元寶，威武中帶著可愛神情，象徵守財納福、平安順遂。票卡更搭載最新第二代晶片，民眾下載「悠遊付 Easy Wallet」App後，即可利用手機NFC功能完成加值、查詢餘額及購買TPASS通勤月票等多項服務，將信仰文化與智慧生活結合。