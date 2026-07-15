　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

黑虎將軍化身療癒布偶　武德宮聯名悠遊卡開賣

▲北港武德宮與悠遊卡公司合作推出「守財黑虎布偶超級悠遊卡」，於7月15日正式開賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港武德宮與悠遊卡公司合作推出「守財黑虎布偶超級悠遊卡」，於7月15日正式開賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆六月初六是黑虎大將軍聖誕，財神祖廟北港武德宮攜手悠遊卡公司推出今年邁入第六度合作，雙方推出「守財黑虎布偶超級悠遊卡」，以療癒布偶造型結合智慧票證功能，於今（15）日正式開賣，讓信眾把來自祖廟的財氣與祝福隨身攜帶，也為今年黑虎將軍聖誕增添話題。

北港武德宮表示，黑虎大將軍是武財公的坐騎，供奉於正殿神龕下方，肩負守護廟宇重任，也象徵招財、守財與護佑平安，因此每逢農曆六月初六聖誕，都吸引大批信眾前來參香祝壽、祈求財運。今年適逢黑虎將軍聖誕與天赦日相近，更增添祈福、補財庫的特殊意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悠遊卡公司董事長林志盈在主委林安樂陪同下向武財公及黑虎將軍團拜祈福，並為即將上市的「守財黑虎布偶超級悠遊卡」舉行過爐加持儀式，祈求合作順利，也象徵將祖廟滿滿的財氣、福氣與守護能量注入每一張悠遊卡，讓民眾在日常使用時，也能感受信仰祝福。

▲北港武德宮與悠遊卡公司合作推出「守財黑虎布偶超級悠遊卡」，於7月15日正式開賣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「守財黑虎布偶超級悠遊卡」以黑虎將軍懷抱金元寶為造型，象徵招財、守財與護佑平安。（圖／記者游瓊華翻攝）

武德宮主委林安樂表示，武德宮多年來秉持「讓信仰走進生活」理念，持續將武財公、黑虎將軍等信仰元素融入文創商品，並指出，此次推出的守財黑虎布偶超級悠遊卡，除延續黑虎將軍守護、招財與守財的象徵意涵，也希望透過兼具療癒外型與實用功能的文創設計，吸引更多年輕族群接觸傳統信仰，讓百年財神文化以更生活化的方式持續傳承。

「守財黑虎布偶超級悠遊卡」以布老虎為設計發想，採柔軟絨毛布偶材質，黑虎以坐姿造型亮相，懷抱金元寶，威武中帶著可愛神情，象徵守財納福、平安順遂。票卡更搭載最新第二代晶片，民眾下載「悠遊付 Easy Wallet」App後，即可利用手機NFC功能完成加值、查詢餘額及購買TPASS通勤月票等多項服務，將信仰文化與智慧生活結合。

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／完封韓國！中華隊奪季軍
快訊／資深藝人失聯多日　被發現死在租屋處
帥警兼差當陪酒男公關　「只能寵我哦」騙女客100萬
熱瘋了！他赴上海出差「整台冷氣扛回法國」拯救93歲老母
教授身影曝！晴天撐透明傘、提帆布袋悠哉步行
一家3口住旅館釀悲劇...女嬰遭擠壓亡　
快訊／台中中醫診所嚴重火警！黑煙狂竄天　女員工受困被救出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超多同學去外商！他憂「誰還願去台商？」大票搖頭曝：一堆

半熟蛋藏1成分「容易掉髮」變禿頭！營養師：吃全熟蛋才會長髮

滑Threads領免費手機！　台女1舉動「400萬存款全空」

幾歲開始算阿姨？日本調查「43歲」年齡界線沒變　印象卻大翻轉

台鐵花蓮－吉安「軌道不平整」降速慢行　自強號延誤19分鐘

快訊／致癌油流入校園！高雄13所學校中標　幼兒園到高中都有

男友死黨狂探床事！她當面被問「吹得好不好」傻了　全場勸逃

住台灣10年「傘放架上」被拿走！日本人傻眼：錢包佔位卻不會被偷

黑虎將軍化身療癒布偶　武德宮聯名悠遊卡開賣

想辭職當股神！專家曝「殘酷統計」：半年內重新投履歷

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

超多同學去外商！他憂「誰還願去台商？」大票搖頭曝：一堆

半熟蛋藏1成分「容易掉髮」變禿頭！營養師：吃全熟蛋才會長髮

滑Threads領免費手機！　台女1舉動「400萬存款全空」

幾歲開始算阿姨？日本調查「43歲」年齡界線沒變　印象卻大翻轉

台鐵花蓮－吉安「軌道不平整」降速慢行　自強號延誤19分鐘

快訊／致癌油流入校園！高雄13所學校中標　幼兒園到高中都有

男友死黨狂探床事！她當面被問「吹得好不好」傻了　全場勸逃

住台灣10年「傘放架上」被拿走！日本人傻眼：錢包佔位卻不會被偷

黑虎將軍化身療癒布偶　武德宮聯名悠遊卡開賣

想辭職當股神！專家曝「殘酷統計」：半年內重新投履歷

連署書曝！萬美玲被控曾致電校長關切　教師處理霸凌案反遭施壓離職

一年兩度披中華隊戰袍　陳晨威：一切服從國家命令

《歡樂傳真》周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸享壽73歲

嘉義縣3.4億冷鏈物流中心今動土　打造雲嘉南最強生鮮大本營

被問致癌油是否傷身　林靜儀：食物烹調就有苯駢芘「不鼓勵吃炸雞排」

手機通知狂響才知入選亞運　郭子銓首披國家隊戰袍：很不簡單

打造安心遊憩空間！花蓮貓頭鷹親子公園　改為每週一休園

超多同學去外商！他憂「誰還願去台商？」大票搖頭曝：一堆

快訊／資深藝人周麟失聯多日　「趴臥租屋處床上」死亡多時

3個技巧優雅拒絕不適合的追求者！態度模糊、頻繁解釋都恐讓關係更糟

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

生活熱門新聞

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

人妻自曝交18任、嫁等6年備胎！遭炎上求饒

好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉

全台西北雨！　午後「下最大」

「擠牙膏沾水、刷完狂漱口」牙醫搖頭　正確做法曝光

陽明交大教授「黑歷史」曝！學生：讀到碩二沒見過

即時通8年前下線　網憶：以前超愛用

Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

今「雨最大」！　午後全台變天

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民快抓狂

照顧腦傷孫女忘了停留期限！阿嬤哭求移民署

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

更多熱門

相關新聞

「2026新北嚴選」網路票選開跑　邀全民投票力挺在地品牌

「2026新北嚴選」網路票選開跑　邀全民投票力挺在地品牌

大家一起來投票！「2026新北嚴選」網路票選即日起正式開跑，邀請民眾踴躍參與，選出最具代表性的新北特色好物。無論是人氣甜點、特色美食，還是充滿創意巧思的文創商品，都有機會透過民眾支持脫穎而出。活動期間參與投票，還有機會抽中iPhone 17e等豐富好禮，邀請全民一起為喜愛的品牌加油打氣，共同見證新北在地產業的創新能量。

超方便！搭雙北公車免擔心餘額不足　悠遊卡自動加值服務上線

超方便！搭雙北公車免擔心餘額不足　悠遊卡自動加值服務上線

他曝移工「悠遊卡不儲值」示警：小心變嫌犯

他曝移工「悠遊卡不儲值」示警：小心變嫌犯

敬老卡叫不到計程車？　藍議員揭司機拒載長輩內幕

敬老卡叫不到計程車？　藍議員揭司機拒載長輩內幕

朝陽科大學生助229歲草屯朝陽宮媽祖廟創意變身

朝陽科大學生助229歲草屯朝陽宮媽祖廟創意變身

關鍵字：

北港武德宮黑虎將軍悠遊卡文創商品招財祈福

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

世界盃驚現「時空旅人」？

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面