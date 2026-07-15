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桃市府全面稽查致癌油品流向　張善政：資訊透明即時公布結果

▲桃園市長張善政今日上午主持市政會議時表示，針對問題油品流向，市府秉持三大原則，持續追查向並公布最新稽查資訊，守護市民食品安全。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今日上午主持市政會議時表示，針對問題油品流向，市府秉持三大原則，持續追查向並公布最新稽查資訊，守護市民食品安全。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近期社會關注的問題油品事件，桃園市長張善政今（15）日主持市政會議時表示，市府接獲通報後立即啟動跨局處應變機制，由衛生局、經濟發展局、教育局、觀光旅遊局及法務局共同投入查核，秉持「從嚴查核、跨局處動員、資訊透明」三大原則，持續追查問題油品流向並公布最新稽查資訊，以最高標準守護市民食品安全。

張善政指出，市府自7月2日接獲通報後，衛生局第一時間全面啟動專案查核，持續追查問題油品流向，除動員食安相關人員外，也投入全局人力辦理查核。經發局同步針對市場、商圈及店家進行訪查；教育局針對各校使用油品的狀況進行調查；觀旅局協助查核旅宿業者油品使用情形；法務局消保官則投入消費者權益保障工作。透過跨局處合作，加速掌握市售油品流向及使用情形。

▲桃市府針對問題油品流向，衛生局稽查人員持續追查向並公布最新稽查資訊。（圖／市府新聞處提供）

▲桃市府針對問題油品流向，衛生局稽查人員持續追查並公布最新稽查資訊。（圖／市府新聞處提供）

張善政說明，截至昨（14）日為止，市府已查核桃園市逾1,214家業者，回收問題油品逾3萬3,000公斤，另查獲超過1萬3,000公斤問題油品已投入再製產品，累計處理油品總量超過4萬6,000公斤。桃園亦啟動油品製造廠源頭及市售端的專案抽驗，目前已完成58件抽驗，相關檢驗結果均即時公布於「桃食安心資訊平台」，供市民查詢最新資訊。

張善政強調，市府高度重視校園食安，目前雖正值暑假，仍要求教育局持續督導各校及團膳業者確認油品來源、批號及使用情形，如發現疑慮，應立即停用並更換，避免有風險產品進入校園。消費者權益保障方面，法務局消保官已與大型賣場及連鎖超市建立快速協調機制，如發生退貨或退款爭議，將立即介入協調處理。此外，經發局持續掌握市場及商圈受影響情形，並研議建立「安心標示」制度，協助未使用問題油品的店家恢復消費者信心。

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