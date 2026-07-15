不只荷莫茲！伊朗恐封鎖「紅海門戶」曼德海峽　雙線夾殺全球能源

▲2月27日曼德海峽靠近葉門一側的衛星影像。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，伊朗切斷荷莫茲海峽航運後，如今似乎準備聯手葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞運動），封鎖通往紅海的「曼德海峽」（Bab el-Mandeb）。一旦成真，德黑蘭不僅會開闢第2條戰線，更讓全球2條最重要的能源動脈陷入危機。

威脅封鎖曼德海峽 油價恐標每桶200美元

曼德海峽是連接紅海與亞丁灣的一條狹窄水道，也是沙烏地阿拉伯（下稱沙烏地）石油出口及全球船運的關鍵要道。

伊朗媒體Press TV報導，青年運動政治局成員法拉赫（Mohammed al-Farah）13日指控，美國正煽動沙烏地攻擊葉門，但這種挑釁行為絕不符合美國利益。

他警告，「若目前局勢惡化，曼德海峽與荷莫茲海峽將在聯盟行動下同步關閉，屆時油價將飆升至每桶200美元，造成可怕衝擊。」

▼今年4月，葉門漁民在曼德海峽與一艘商船擦肩而過。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗最後王牌 也可能成談判壓力

分析人士認為，如果說荷莫茲海峽是德黑蘭的最強大戰略籌碼，曼德海峽或許就是他們的最後王牌。而德黑蘭正試圖把全球貿易與能源供應的威脅擴大至波斯灣之外，藉此向華府施加更大壓力。

中東學者格爾傑斯（Fawaz Gerges）直言「伊朗願意豁出去」，他們正向華府表明，德黑蘭能夠同時威脅2個咽喉要道，並把這場衝突從雙邊對抗，轉變為針對全球能源貿易海上航道的威脅。

分析人士也指出，危險並非立即全面開戰，反而更像是緩慢卻持續不斷的「任務偏離」（mission creep），雙方都在推高風險，卻未直接對峙。

不過，全球貿易與能源供應鏈所承受的壓力漸增，或許反而成為推動美伊重回談判桌的壓力。

▼2024年青年運動抗議美國領導的空襲，聲援巴勒斯坦人。（圖／達志影像／美聯社）

封鎖曼德海峽有先例 不會貿然行動

事實上，青年運動已展現出衝擊全球貿易的能力。2023年10月加薩戰爭爆發後，他們對通行紅海的商船發動一系列攻擊，迫使各大航運公司繞行非洲南端，運輸成本暴增。作為回應，美英兩國發起聯合空襲，另有多國海軍執行護航行動。

倫敦國王學院資深講師克里格（Andreas Krieg）形容，最新威脅是伊朗繼荷莫茲之後的「另一個核彈級王牌」，只有在伊朗革命衛隊（IRGC）判定全面戰爭已不可避免時，才會真正打出這張牌。

海灣研究中心主席薩格爾（Abdulaziz Sager）認為，如果沒有來自德黑蘭的明確指示，青年運動不太可能貿然升級行動。該組織威脅航運安全的任何行為，都可能引發美國及其盟友的大規模軍事打擊。