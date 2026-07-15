　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

不只荷莫茲！伊朗恐封鎖「紅海門戶」曼德海峽　雙線夾殺全球能源

▲▼ 曼德海峽靠近葉門一側2月27日衛星影像。（圖／路透）

▲2月27日曼德海峽靠近葉門一側的衛星影像。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，伊朗切斷荷莫茲海峽航運後，如今似乎準備聯手葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞運動），封鎖通往紅海的「曼德海峽」（Bab el-Mandeb）。一旦成真，德黑蘭不僅會開闢第2條戰線，更讓全球2條最重要的能源動脈陷入危機。

威脅封鎖曼德海峽　油價恐標每桶200美元

曼德海峽是連接紅海與亞丁灣的一條狹窄水道，也是沙烏地阿拉伯（下稱沙烏地）石油出口及全球船運的關鍵要道。

伊朗媒體Press TV報導，青年運動政治局成員法拉赫（Mohammed al-Farah）13日指控，美國正煽動沙烏地攻擊葉門，但這種挑釁行為絕不符合美國利益。

他警告，「若目前局勢惡化，曼德海峽與荷莫茲海峽將在聯盟行動下同步關閉，屆時油價將飆升至每桶200美元，造成可怕衝擊。」

▼今年4月，葉門漁民在曼德海峽與一艘商船擦肩而過。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2026年4月，葉門漁民在曼德海峽（Bab el-Mandeb）與一艘商船擦肩而過。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗最後王牌　也可能成談判壓力

分析人士認為，如果說荷莫茲海峽是德黑蘭的最強大戰略籌碼，曼德海峽或許就是他們的最後王牌。而德黑蘭正試圖把全球貿易與能源供應的威脅擴大至波斯灣之外，藉此向華府施加更大壓力。

中東學者格爾傑斯（Fawaz Gerges）直言「伊朗願意豁出去」，他們正向華府表明，德黑蘭能夠同時威脅2個咽喉要道，並把這場衝突從雙邊對抗，轉變為針對全球能源貿易海上航道的威脅。

分析人士也指出，危險並非立即全面開戰，反而更像是緩慢卻持續不斷的「任務偏離」（mission creep），雙方都在推高風險，卻未直接對峙。

不過，全球貿易與能源供應鏈所承受的壓力漸增，或許反而成為推動美伊重回談判桌的壓力。

▼2024年青年運動抗議美國領導的空襲，聲援巴勒斯坦人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2024年葉門首都薩那（Sanaa），反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞運動）抗議美國領導的空襲，並聲援加薩走廊巴勒斯坦人。（圖／達志影像／美聯社）

封鎖曼德海峽有先例　不會貿然行動

事實上，青年運動已展現出衝擊全球貿易的能力。2023年10月加薩戰爭爆發後，他們對通行紅海的商船發動一系列攻擊，迫使各大航運公司繞行非洲南端，運輸成本暴增。作為回應，美英兩國發起聯合空襲，另有多國海軍執行護航行動。

倫敦國王學院資深講師克里格（Andreas Krieg）形容，最新威脅是伊朗繼荷莫茲之後的「另一個核彈級王牌」，只有在伊朗革命衛隊（IRGC）判定全面戰爭已不可避免時，才會真正打出這張牌。

海灣研究中心主席薩格爾（Abdulaziz Sager）認為，如果沒有來自德黑蘭的明確指示，青年運動不太可能貿然升級行動。該組織威脅航運安全的任何行為，都可能引發美國及其盟友的大規模軍事打擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／韭菜雙重翻車！禾伸堂、台燿驚爆違約交割　合計5428萬
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂
快訊／跌太兇也有事！3檔「抓去關」新名單
獨／周麟突去世金友莊震驚　「跟高凌風交情好到住在同社區」
大姊夫痛殺二姊夫！　三妹「重回命案教室」一臉凝重現身
青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原
快訊／味全龍20歲投手任意引退！　職棒生涯不到1年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

靠戰爭財爽撈百億！金正恩「改抱中國大腿」迎蜜月期　憂侵烏結束

不只荷莫茲！伊朗恐封鎖「紅海門戶」曼德海峽　雙線夾殺全球能源

韓惡狼姦殺女高生！他重設空機藏「預謀犯案」鐵證　警界高層吃案

日本51歲女助產士「把大便混入點滴」！　殺害75歲住院男遭逮

雄性禿藏意外好處　研究揭30歲前掉髮男「攝護腺癌風險降3成」

美軍轟13飛彈！　伊朗軍營7死誓言復仇

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

榜一大哥被甩！怒55刀當街砍死「22歲正妹直播主」　一審判16年

「性感女弟子」爆紅！遭肉搜騷擾　本尊發文：你們錯了

曼谷大火新增至32死　奪命內幕曝：老闆拿「餐廳執照」違法開酒吧

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

靠戰爭財爽撈百億！金正恩「改抱中國大腿」迎蜜月期　憂侵烏結束

不只荷莫茲！伊朗恐封鎖「紅海門戶」曼德海峽　雙線夾殺全球能源

韓惡狼姦殺女高生！他重設空機藏「預謀犯案」鐵證　警界高層吃案

日本51歲女助產士「把大便混入點滴」！　殺害75歲住院男遭逮

雄性禿藏意外好處　研究揭30歲前掉髮男「攝護腺癌風險降3成」

美軍轟13飛彈！　伊朗軍營7死誓言復仇

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

榜一大哥被甩！怒55刀當街砍死「22歲正妹直播主」　一審判16年

「性感女弟子」爆紅！遭肉搜騷擾　本尊發文：你們錯了

曼谷大火新增至32死　奪命內幕曝：老闆拿「餐廳執照」違法開酒吧

Meta遭控拿Token使用量當裁員依據　員工控合法請假反成淘汰理由

DeepMind CEO示警：AGI時代將至　現在是確保AI安全的關鍵時刻

AI結合熱流模擬攻克先進封裝難題　逢甲團隊獲TSIA首屆創新獎

台大院長談AI醫療走向「人機協作」　機器人共同開刀是可預見未來

別再狂喝牛奶了！想長高、防骨鬆「6大關鍵營養素」一次看

新型債務危機引發自殺潮　ETtoday奪新世代金融傳播獎

難接受黃大煒心梗過世！Vicky指黃大煒血管又通又亮　質疑死因

18年租客退租時被要求「恢復如新」　他傻眼稱：房東還索賠113萬

快訊／韭菜雙重翻車！禾伸堂、台燿驚爆違約交割　合計5428萬

卡努風災後投入4300萬歷經4年重建　仁愛鄉親霧橋今正式通車

【這暗器太狠】突遭隔壁船空投青蛙！　男乘客崩潰秒跳船

國際熱門新聞

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

熱瘋了　他從中國扛冷氣回法國

陸女京都用餐揭「雙重價格」　日網反曝奧客

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

夫妻擁435萬等退休　兒1則訊息秒夢碎

懷疑尪偷腥！她趁愛愛一口咬斷陰莖

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

美眾院通過「夏令時間永久化」法案　川普：送來我就簽

「性感女弟子爆紅」本尊發文了

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

美軍恢復對伊朗海上封鎖！出動20軍艦上百軍機

更多熱門

相關新聞

美軍轟13飛彈！伊朗軍營7死　誓言復仇

美軍轟13飛彈！伊朗軍營7死　誓言復仇

伊朗軍方15日表示，美國朝伊朗東南部一處軍營發射13枚飛彈，造成營區7名軍人死亡，將對此展開報復行動。

封鎖前駛出荷莫茲　4船載出伊朗油氣

封鎖前駛出荷莫茲　4船載出伊朗油氣

川普重提40年前對伊朗警告　舊訪談瘋傳

川普重提40年前對伊朗警告　舊訪談瘋傳

川普進戰情室　擬對伊朗發動更大規模攻擊

川普進戰情室　擬對伊朗發動更大規模攻擊

伊朗襲中東美軍設施　真主黨旅放話參戰

伊朗襲中東美軍設施　真主黨旅放話參戰

關鍵字：

伊朗曼德海峽紅海航運胡塞油價能源

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

即／藝人周麟失聯多日　趴臥床上死亡多時

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

世界盃驚現「時空旅人」？

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面