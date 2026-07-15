熱瘋了！他赴上海出差「整台冷氣扛回法國」拯救93歲老母

▲一名法國男子赴上海出差，順便買了一台冷氣回去。（圖／翻攝小紅書，下同。）



記者吳美依／綜合報導

法國一名男子趁著赴上海出差的機會，把一整套「移動式分離冷氣」扛回家，只為了讓93歲老母親能在酷暑中喘口氣，全程花費人民幣1412元（約新台幣6714元）。

93歲老母快熱爆 同事提議扛冷氣回去

某跨國企業員工麗麗（化名）向《極目新聞》透露，近日一群歐洲同事來上海出差，眾人閒聊提到「歐洲熱浪」話題時，其中一名法籍男同事坦言，他住在巴黎的年邁母親已被高溫折磨得難以入眠。

事實上，法國同事家中已有一台加冰塊的涼風扇，但降溫效果不盡理想，反而還讓室內濕度明顯升高。相較之下，冷氣不僅降溫效果更好，還兼具除濕功能，能夠顯著提升整體舒適感。

不過，類似冷氣在法國已經很難買到。於是，大家突發奇想，提議「從中國揹一台冷氣回去」。

花費6000多 冷氣順利通關托運

接下來，麗麗著手研究托運方法，並親自致電東方航空確認，「他們只問有沒有鋰電池」。

最終，法國同事購買了冷氣、歐規電源轉接頭並支付機場裝運費，一共花費1412元人民幣，順利完成托運。他已於11日凌晨搭乘東方航空商務艙從上海飛往巴塞隆納，計劃之後再轉機將冷氣帶回法國給母親。

至於冷媒和壓縮機是否影響托運？東方航空公司回應，若機器不含鋰電池、易燃化學物，且符合行李托運尺寸並妥善包裝，即可辦理托運。不過，最終能否成功運送，還需依海關等相關規定。

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