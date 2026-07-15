佛州74歲死囚伏法！元旦殺害18歲少女棄屍　遺體至今未尋獲

▲圖為美國阿拉巴馬州注射死刑室。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州14日執行死刑處決74歲殺人犯蘇霍爾（Dennis Sochor），他接受3劑注射後宣告死亡，並在施打藥劑之前向受害者家屬多次道歉。蘇霍爾1982年1月1日殺害一名18歲女子，直到1986年才落網，成為佛州史上最年長的死囚之一。

男跨年派對認識18歲少女 將其殺害

美聯社報導，佛州州立監獄14日晚間6時執行死刑處決，當死刑室幕簾升起，蘇霍爾已被綁在擔架上，手臂插著靜脈注射管，並於6時03分施打藥劑，歷經喘氣後似乎停止呼吸，對於典獄長搖晃肩膀和大聲呼叫並無任何反應，最終在6時16分宣告死亡。

蘇霍爾是在1982年1月1日殺害18歲女子派翠西亞（Patricia Gifford），當年受害者在跨年派對上認識蘇霍爾，隨後被蘇霍爾開車帶往偏僻處，並遭到襲擊。直到1986年，蘇霍爾才在喬治亞州因其他案件落網，隨後坦承掐死受害者並棄屍。

蘇霍爾在1987年被判處死刑，而美國最高法院駁回其最後上訴。

受害者遺體至今未尋獲

死者派翠西亞的家人瑪麗蓮（Marilyn Gifford）到場觀看蘇霍爾處決行刑後稱，蘇霍爾的死替家屬們帶來一些寬慰，但派翠西亞遺體至今未尋獲，呼籲任何握有相關線索、可能協助尋回遺體的人與警方聯繫。

瑪麗蓮還稱，蘇霍爾在死囚牢房裡活的時間，是派翠西亞一生壽命的兩倍多，「今晚的處決是恰當的，蘇霍爾是殘暴虐待成性的人」。

佛州今年第10起死刑執行

這是佛州今年第10起死刑執行，占全美今年16起執行件數的大部分。今年6月25日，佛州才處決74歲男子史賓賽（Dusty Ray Spencer），他因殺害妻子被判死刑。

接下來，佛州高齡80歲死囚奧奇科尼（Dominick Anthony Occhicone）將因殺害前女友父母，預計在7月28日執行處決。若如期進行，奧奇科尼將成為美國現代史上已知遭處決者中，年紀第二大的死囚，僅次於83歲的穆迪（Walter Moody Jr.）。

▼圖為佛州死刑犯，由左至右為史賓賽、蘇霍爾與奧奇科尼。（圖／達志影像／美聯社）