爭台金機位！陳玉珍促居民保留席次增至4成　盼民航局1周內回應

▲陳玉珍腳傷仍線上開會，要求民航局保留金門鄉親往返機位。（圖／陳玉珍立委辦公室提供，下同）

記者鄭逢時／金門報導

為改善台金航線一票難求問題，立委陳玉珍14日邀集中央部會、金門縣政府及航空業者協調，要求民航局一週內就台金航班居民保留機位由3成提高至4成，以及建立金門鄉親優先候補機制提出具體回應。

陳玉珍14日因腳傷以視訊方式主持協調會議，與陸委會、交通部航政司、民航局、航港局、金門縣政府，以及立榮、華信航空等單位，共同研商台金交通及小三通運能問題。會中針對居民機位、小三通加班船及金門商港旅客服務費等議題達成多項結論。

針對台金航線機位不足，陳玉珍指出，大量中轉旅客透過金門往返兩岸，使台金航線機位更加吃緊，影響金門居民交通權益，因此要求民航局研議將現行居民保留機位比例，由3成提高至4成，並建立居民優先候補制度，盼於一週內提出具體方案。

航空業者則表示，今年1至6月北金航線金門居民使用居民保留機位比例已逾3成，中金、高金航線約2成5；金門縣政府也指出，目前每逢週五、週日及週一均保留超過50個緊急機位，供鄉親因就醫、奔喪等需求使用，目前使用率約4成。

小三通運能方面，會議決議朝「24+4航班常態化」方向推動。未來如需臨時增開船班，由縣府向航港局提出申請，航港局原則上須於20分鐘內完成准駁，除非影響航安等不可抗力因素外，以核准為原則；若屬可預期的大量旅運需求，例如金廈長泳等大型活動，縣府最遲須於前一天提出申請，航港局原則上應於3小時內完成准駁，除航安等不可抗力因素外，以核准為原則，相關措施預計自7月20日起試辦至10月底，再視成效檢討調整。

此外，陳玉珍也建議調整金門商港旅客服務費，要求縣府一週內提出由現行160元提高至460元的方案，送交航港局審議，並由航港局於一個月內報請交通部核定。陳玉珍認為，提高旅客服務費可反映營運成本，並提升旅客服務品質。