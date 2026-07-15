力挺舉球員愛兒U18奪牌　「布袋海上巴士」送120個免費名額

▲ 為台灣隊及兒子陳琨霖加油！「布袋海上巴士」陳冠魁(圖右1)向全台喊話，力挺中華U18男排亞錦賽抗強敵，祭120名免費搭船 。（圖／布袋海上巴士陳冠魁提供）
記者翁伊森／嘉義報導
亞洲 U18 男子排球錦標賽正如火如荼展開，代表隊小將奮戰精神點燃全台排球魂！代表隊核心舉球員——背號 99 號陳琨霖的父親、同時也是「布袋海上巴士」負責人陳冠魁，為替兒子與代表隊加油打氣，鄭重宣布只要台灣代表隊成功打入前四強、順利奪牌，應援活動將立即啟動！活動將於7/25、7/26 、 8/1、8/2兩週末共四個梯次，霸氣送出 120 個免費搭乘名額，號召全國民眾大聲喊出通關密語，為台灣男排注入最在地的應援熱情！
▲ 「布袋海上巴士」陳冠魁為台灣隊及兒子陳琨霖加油！。（圖／布袋海上巴士陳冠魁提供）
陳冠魁提及本次亞錦賽 A 組強敵環伺，包含地主中國大陸、印尼、香港等隊伍，台灣代表隊一路過關斬將勇奪分組第一，表現亮眼。陳冠魁透露，與兒子共同的夢想就是代表隊能「坐四望三」，甚至挑戰冠亞軍。
▲ 「布袋海上巴士」陳冠魁的兒子陳琨霖是這一次中華U18男排亞錦賽核心舉球手 。（圖／布袋海上巴士陳冠魁提供）
一旦奪牌目標達成，應援即刻開跑！想免費搭船巡航、體驗布袋沿海潟湖與「蛋糕沙灘」生態之美的民眾，請留意以下更新時間：7/25、7/26 船班為下午 14:30 發船（13:30 開放報名）；而原定 7/18、7/19 船班則更正為 8/1、8/2 上午 09:30 發船（09:00 開放報名）。
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