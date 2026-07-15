力挺舉球員愛兒U18奪牌　「布袋海上巴士」送120個免費名額

時光飛快，今年已經來到尾聲了，冬天是個非常適合耍浪漫的季節，嘉義超夢幻「光織影舞」就選在11/1登場，今年特別以雙主場展出，《ETtoday旅遊雲》就搶先帶大家去現場欣賞，不僅有以牡丹花打造的發光隧道，還有一顆巨大的愛心，晚上點燈浪漫滿分，且策展人還預告，聖誕節也會有全新燈飾。