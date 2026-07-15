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雲林AI防詐「智慧盾牌」上路　偵測假農產廣告！24小時內下架

▲雲林縣政府導入Watchmen AI偽冒偵測系統，打造智慧防詐城市，提前攔阻假首長、假農產品詐騙廣告。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府導入Watchmen AI偽冒偵測系統，打造智慧防詐城市，提前攔阻假首長、假農產品詐騙廣告。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

生成式AI快速發展，詐騙集團也加速升級，從過去假訊息、假網站，進一步結合AI深偽影音、假冒名人圖文、免洗粉絲頁及社群廣告投放，打造更具迷惑性的詐騙陷阱。雲林縣政府因應新型態詐騙威脅，攜手鴻海科技集團智慧城市生態系、信任科技服務商Gogolook及雲林縣警察局，導入Watchmen偽冒偵測系統，打造全台首創在地化AI防詐模型，讓防詐工作從「受害後追查」提前至「接觸前阻斷」。

雲林縣警察局長黃富村說明，近年詐騙集團鎖定地方信任關係，假冒縣長、縣府機關、農會、青農及雲林農產品名義，透過社群平台投放廣告，搭配AI生成圖片、影音或名人推薦話術，引導民眾加入LINE、下單購買甚至匯款。由於內容包裝高度仿真，民眾容易因相信地方首長或農產品品牌而降低戒心，不僅造成財產損失，也影響政府公信力及地方產業形象。

黃富村指出，雲林是農業大縣，高齡人口比例也相對較高，地方品牌與首長形象具有高度信任基礎，正成為詐騙集團鎖定目標。為降低偽冒風險，警察局自2025年11月起盤點偽冒縣長、縣府機關及農產品牌等詐騙樣態，並與Gogolook合作進行AI模型訓練與概念驗證。

前期驗證期間，AI系統成功偵測出319則高風險廣告、211個來源粉絲頁，其中83%屬於短期、多帳號、低量分散式操作，顯示詐騙集團已採取快速變換帳號、分散投放等方式規避平台管理，傳統人工巡查難以及時掌握。

經數月模型訓練後，Watchmen系統正式成為警方防詐「AI助手」，可協助辨識在地偽冒內容、異常廣告投放及高風險帳號。一旦發現疑似詐騙資訊，即啟動「AI偵測、風險分級、警方複核、平台通報、快速下架」機制。系統正式上線後一個月（2026年6月至7月），AI共偵測出413則高風險廣告，涉及154個粉絲頁，所有高風險廣告均完成提報申訴並成功下架，平均處理時間縮短至24小時內，成功在詐騙訊息接觸民眾前完成阻斷。

雲林縣長張麗善表示，縣府長期推動「打詐雲林隊」，結合警察局、各局處、金融機構、超商、社區及民間科技力量，共同守護縣民財產安全。鴻海科技集團長期協助雲林推動智慧城市生態系，讓科技能量與地方治理需求結合；Gogolook則提供專業防詐科技，協助縣府更快掌握偽冒風險。未來雲林將持續透過AI技術，讓高風險詐騙內容在接觸民眾前被發現、被處理、被阻斷。

警方提醒，目前雲林最高發詐欺類型仍為網路購物詐騙，占整體案件約27%。民眾網購時應認明官方平台，不要私下加入LINE交易，也勿依陌生人指示操作網路銀行、無卡提款或提供驗證碼。若遇到對方要求「認證帳戶」、「解除分期付款」、「重啟金流」等操作，均可能是詐騙話術，應立即停止並撥打165反詐騙專線查證。

雲林縣警察局表示，未來將持續以「AI防詐智慧城市」為核心，結合AI偵測、金融機構臨櫃關懷、超商攔阻、社區宣導及媒體澄清等措施，建立「網上防詐、線下阻詐」完整防護網，持續守護縣民財產安全與城市信任。

▲雲林縣政府導入Watchmen AI偽冒偵測系統，打造智慧防詐城市，提前攔阻假首長、假農產品詐騙廣告。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府導入Watchmen AI偽冒偵測系統，打造智慧防詐城市，提前攔阻假首長、假農產品詐騙廣告。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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