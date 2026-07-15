台東刑大警深入社區　戳破「雲端發票中獎」詐騙陷阱

▲台東縣警察局刑事警察大隊，向高齡長者宣導最新「雲端發票中獎」詐騙手法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為守護高齡長者財產安全，台東縣警察局刑事警察大隊至台東市仁和里據點舉辦防詐宣導，針對「假發票中獎、真信用卡盜刷」新興詐騙手法進行剖析，透過面對面的親切互動與案例分享，提升長輩們的防詐免疫力，現場氣氛熱烈，長輩紛紛表示「獲益良多！」。



每逢統一發票開獎後，詐騙集團便會看準民眾期待中獎的心理，大量發送偽裝成電子發票整合服務平台或各大知名電商的電子郵件及簡訊。信件內容多以「發票中獎」為由，誘騙民眾點擊惡意連結進入假冒的網頁，進而要求輸入信用卡號、有效期限以及手機收到的驗證碼，導致被害人在不知情的情況下遭刷卡數萬元，蒙受財物損失。



警方提醒，政府或官方兌獎平台不會在領獎程序中要求輸入信用卡卡號、卡片背面末3碼或一次性驗證碼，真正的雲端發票中獎只會自動匯入預先綁定好的個人金融帳戶，並非使用信用卡收錢，且任何政府單位的官方網站，網址結尾必定是國家的專屬網域名稱「.gov.tw」，若網址出現雜亂的英文、數字，即為釣魚詐騙網站，千萬不可點擊。•



台東縣警察局表示，隨著詐騙手法不斷翻新，警方將持續透過與社區據點的緊密配合，將防詐資訊送至各鄉鎮，也特別呼籲長者，若接獲可疑來電或簡訊，應保持冷靜，並落實查證，隨時撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話求助，切勿因一時慌張而讓詐騙集團有機可乘。