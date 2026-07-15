快訊／台東熱飆38度！14縣市高溫警示

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中央氣象署針對14縣市發布高溫警示，其中因西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今（15）日白天彰化縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣為黃色燈號，請注意。

今天目前最高溫出現在台東太麻里的38.3度，台東金峰嘉蘭37.8度次高，第三高溫為花蓮玉里37.7度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色38燈號（氣溫達38度以上）：

彰化縣、台東縣、花蓮縣

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

台中市、新北市、新竹縣、桃園市、花蓮縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、彰化縣、南投縣、台東縣、台北市

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署