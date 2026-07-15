北市刑大偵破黑幫詐欺水房　每週金流破億！車上裝GPS防黑吃黑

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵4隊在2025年底接獲報案，有民眾遭詐騙集團以投資獲利名義騙財，14名被害人共計被騙5千萬，警方持續追查，最後掌握負責洗錢的水房，陸續在半年內逮捕36名共犯，警方也發現，該洗錢水房每週金流超過1億元，且還會在車上裝上GPS，避免第一線收錢的成員黑吃黑。

警方調查，平時以美鷹會成員自居的郭姓男子，主要負責替詐騙集團洗錢，且光在北部地區市占率就高達8成，每週金流約1億元左右，且旗下負責取款的小弟就多達35人，郭姓男子還提供收水成員車輛使用，並在車上裝上GPS，掌握每個收款成員的動向，避免黑吃黑。

▲北市刑大偵破詐欺水房，每週金流破億元，北北基桃市佔率8成。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，詐騙集團騙取被害人金錢後，並轉交給收水成員，並且層層上繳，再透過郭姓男子等人以虛擬貨幣的方式將贓款匯至柬埔寨給詐騙集團成員，警方經過半年追查共逮捕36人，訊後依照組織、詐欺以及洗錢等罪嫌送辦。

警方事後追出，郭姓男子除了在雙北、基隆以及桃園負責派小弟當作行動水房收錢之外，有時候業務範圍還會觸及到台中地區，只要台中地區有需要協助收水，郭男也會派成員下去收錢。警方在郭男家中搜出9百萬現金，並在其他成員家中陸續搜出6百萬現金以及贓證物，將持續追查幕後藏鏡人。

刑事警察大隊大隊長丁靖表示，2026年6月「打詐儀錶板」統計，當月北市受理詐欺案1224件，財損新台幣7億6567萬餘元；其中假投資詐欺占114件，財損達1億9312萬餘元（占總財損金額約25%）。

經分析詐騙集團常冒用名人、財經專家或藝人的名氣，透過社交平臺（Meta、YouTube、LINE）散布虛假廣告，並將民眾導向至「假投資網站」及「假投資應用程式（APP）」等，以高獲利為誘餌，誘導民眾匯款、轉帳及面交金錢，造成嚴重財產損失。