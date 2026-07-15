幾歲開始算阿姨？日本調查「43歲」年齡界線沒變　印象卻大翻轉

▲女生被叫「阿姨」，內心有說不出的微妙糾結。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

「到底幾歲開始算阿姨？」這個問題經常引發討論，根據日本博報堂生活綜合研究所調查，日本民眾普遍認定的平均年齡為43.2歲，這個數字10年來都沒變，不過相較於年齡界線，現在40、50歲女性留給社會的印象，卻已和過去大不相同，大眾對「阿姨」的認知出現明顯轉變。

博報堂生活綜合研究所自1992年起，每兩年進行一次的長期時系列調查「生活定點」，觀測項目涵蓋日本民眾在食、衣、住、工作及消費等方面的生活意識與行為變化，其中曾向受訪者詢問「你認為女性從幾歲開始算『阿姨』？」2024年調查平均答案為43.2歲，與2014年的結果一致，顯示日本社會對「阿姨」起算年齡的認知，十年來幾乎沒有改變。

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為進一步了解40、50歲女性形象的變化，該研究所展開「阿姨研究」，特別針對日本首都圈、名古屋圈、阪神圈共1,500名20至69歲的男女進行調查，比較大家對「10年以前」與「現在」40、50歲女性的印象，結果發現兩者幾乎呈現相反趨勢。

調查顯示，過去提到40、50歲女性，多數人首先聯想到的是「典型歐巴桑」、「以家庭為中心的專職主婦」、「看起來顯老、帶有疲憊感」、「樸素、不修邊幅」、「身材發福、留著小捲短髮」，以及「沒分寸、愛聊八卦、說話大聲」等。昔日「阿姨」形象多半停留在昭和時代對母親角色的刻板印象，也就是一心為家庭付出、不太在意外表與他人眼光的女性。

相較之下，大眾對現代40、50歲女性的印象則完全翻轉，「阿姨」一詞的出現率大幅降低，取而代之的是更多突破年齡框架的正面形象，最常出現的關鍵字變成「年輕、看不出年齡」、「活躍於職場」、「美麗、重視保養」、「時尚有品味」、「充滿活力」，以及「自由、自立」。其中，不少受訪者認為，她們外表與心態都比過去同齡人更加年輕，也更願意挑戰新事物。

研究也發現，年輕世代對40、50歲女性的印象，已不再以「媽媽」為主，而更常聯想到職場上的前輩、主管或職業女性；另一方面，在50多歲女性受訪者的回答中，許多人紛紛提及自己「正在做想做的事」、「有個人興趣」並「很享受人生」，顯示過去以家庭為中心的角色定位逐漸鬆動。

博報堂生活綜合研究所指出，雖然日本社會對「阿姨」的年齡認知沒有改變，但40、50歲女性的實際生活樣貌已大幅不同。如今的「阿姨」更像是在工作、育兒、自我成長與興趣之間取得平衡、積極經營人生的一群人，也讓「阿姨」這個延續多年的標籤，開始出現與現實形象之間的落差。