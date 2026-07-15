　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>

成功整合跨領域資源協助戒毒癮！更保台中分會反毒有功獲表揚

▲▼更生保護會台中分會因反毒有功，6月間獲得行政院115年全國反毒有功團體獎項。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更生保護會台中分會因反毒有功，獲得行政院115年全國反毒有功團體獎項。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生保護會台中分會因反毒有功，6月間獲得今年度的全國反毒有功團體獎項。更保臺中分會積極整合社政、衛政、勞政、警政、矯正及司法等跨領域資源，提供毒品更生人個別化輔導與多元處遇服務，協助其戒癮、就業及復歸社會，陪伴更生人穩健邁向新生，因此獲獎。

本次行政院115年全國反毒有功團體頒獎典禮，於6月26日假國家圖書館舉行。財團法人臺灣更生保護會臺中分會，因與時俱進辦理創新及特色方案，陪伴毒品案更生人安居樂業，建構整合式毒品案件輔導處遇體系，榮獲今年度的獎項。典禮當天由政務委員行政院陳時中親自表揚，並由更保臺中分會主任委員廖學從代表受獎。法務部部長鄭銘謙、保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、臺中地方檢察署檢察長洪家原等人，共同見證此榮耀。

更保臺中分會積極整合社政、衛政、勞政、警政、矯正及司法等跨領域資源，提供毒品更生人個別化輔導與多元處遇服務，協助其戒癮、就業及復歸社會，並榮獲法務部114年度司法保護業務評鑑第一類組特優分會。除成立全國首座女性藥癮者安置處所「馨園」，結合醫療、就業及社福資源提升復歸成效外，亦串聯友善企業提供260個毒品更生人就業機會。同時透過獎助學金、募集4,000雙運動鞋送暖、更生年貨大街、更生美展及成功案例宣導等多元措施，強化家庭支持、促進社會接納，陪伴更生人穩健邁向新生。

張斗輝致詞時指出，毒品更生人要穩定復歸社會，關鍵在於「安定住居、穩定就業、家庭修復及社會接納」四大支持因子，這從來不是件容易的工作，也常面對質疑、挑戰或誤解，從矯正機關出監銜接至戒癮治療業務都與更生保護息息關關，如何有效降低再犯率始終是我們努力的目標。

洪家原也表示，為展現檢察機關柔性司法、公益關懷弱勢的精神，及司法天秤上的愛與關懷，臺中地檢署每年挹注緩起訴處分金與更保臺中分會辦理雕塑心靈之美技訓班、年節關懷清寒更生人活動、資助醫療費用、急難救助、資助護送返家、資助車票旅費、膳食費等保護措施，及更生輔導員教育訓練、外聘督導會議、更生美展、年貨大街等會議宣導活動。

廖學從則說，能獲得國家肯定，是對分會全體同仁多年來默默付出的最大鼓舞與肯定。政府資源有限，民間資源無窮，誠摯地呼籲社會大眾有錢出錢，有力出力！未來將持續公私協力，打造更完整的復歸網絡，協助毒品更生人走出毒癮困境，迎向嶄新人生，共同建構無毒家園。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
227人受困海上！「滿天星號」布袋外海擱淺　1孕婦送醫
高鐵椅背上「灰色圓柱」真實用途曝光　不是拿來掛包包
快訊／台中33歲男騎士撞違停車　重傷慘死
馬筱梅爆夫妻吵架內幕！　控汪小菲「10秒就打呼」隔天醒來失憶
快訊／拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

成功整合跨領域資源協助戒毒癮！更保台中分會反毒有功獲表揚

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

成功整合跨領域資源協助戒毒癮！更保台中分會反毒有功獲表揚

ETtoday新聞雲「致癌油風暴」互動專題　一站查3萬筆流向與退換貨

矯正署52名首長主管換將　鄭銘謙期許依法管教、照顧第一線

鋼龍6局無失分領軍　味全龍4比0完封兄弟

運動完立刻沖澡恐傷身？最佳洗澡時間曝光　原因一次看

227人受困海上！「滿天星號」布袋外海擱淺　1孕婦送醫

嘉義聯結車翻覆「撞倒整片護欄」！砂石噴滿地狼藉畫面曝

賴清德恭喜施振榮獲獎　大讚微笑曲線理念＋推動王道文化

台中國際茶、咖啡暨烘焙展新場館首秀　引爆中台灣食飲消費與商機

快訊／台中33歲男騎士撞擊違停大貨車　搶救不治身亡

亞運旅外投手陣容豪華　林岳平驚訝「都找到這麼強」：就是想贏

【法庭攻防戰】眾量級情侶開撕被指食言　Andy批家寧斷章取義：情侶對話竟被錄音

法律熱門新聞

更保台中分會獲今年度反毒有功團體獎

兄弟畫家藝術重生　恭繪四大天王

積案太多 法官頻繁申請調動獲准

桃園更保助更生人開刈包攤復歸社會

基隆更保「向上學苑」揭牌助更生

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

艾格諾先生雪花餅獲金馬青睞

法務部長鄭銘謙帶隊參訪渼森林農場

「展夢家園」觀賞電影《冠軍之路》

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

署醫弊案　二審宣判

國小校長偷賣愛巢　小三求償敗訴

高宏銘／打好打滿的棒球與人生

更多熱門

相關新聞

法官張浩銘網路烏龍引資安危機　判罰俸6個月

法官張浩銘網路烏龍引資安危機　判罰俸6個月

高雄地院法官張浩銘因調職到北部失敗，竟一人分飾兩角，匿名在法官論壇發文「取暖」卻慘被砲轟。他為此竟向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處隨即啟動資安調查程序，這才查出張的烏龍行為。張浩銘被送職務法庭議處，職務法庭15日判決罰款，金額為月俸給6個月。可上訴。

台東少年隊宣導法治觀念與防制新興毒品

台東少年隊宣導法治觀念與防制新興毒品

法官竟擺爛441案！358件判決沒送審

法官竟擺爛441案！358件判決沒送審

更生少年考取丙級烘焙技術士證照　獲頒獎勵金

更生少年考取丙級烘焙技術士證照　獲頒獎勵金

中正一前偵查隊長陳彥錦性侵案　二審仍判7年

中正一前偵查隊長陳彥錦性侵案　二審仍判7年

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生張斗輝反毒台中分會

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

即／藝人周麟失聯多日　趴臥床上死亡多時

世界盃驚現「時空旅人」？

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面