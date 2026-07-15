成功整合跨領域資源協助戒毒癮！更保台中分會反毒有功獲表揚

▲更生保護會台中分會因反毒有功，獲得行政院115年全國反毒有功團體獎項。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生保護會台中分會因反毒有功，6月間獲得今年度的全國反毒有功團體獎項。更保臺中分會積極整合社政、衛政、勞政、警政、矯正及司法等跨領域資源，提供毒品更生人個別化輔導與多元處遇服務，協助其戒癮、就業及復歸社會，陪伴更生人穩健邁向新生，因此獲獎。

本次行政院115年全國反毒有功團體頒獎典禮，於6月26日假國家圖書館舉行。財團法人臺灣更生保護會臺中分會，因與時俱進辦理創新及特色方案，陪伴毒品案更生人安居樂業，建構整合式毒品案件輔導處遇體系，榮獲今年度的獎項。典禮當天由政務委員行政院陳時中親自表揚，並由更保臺中分會主任委員廖學從代表受獎。法務部部長鄭銘謙、保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、臺中地方檢察署檢察長洪家原等人，共同見證此榮耀。

更保臺中分會積極整合社政、衛政、勞政、警政、矯正及司法等跨領域資源，提供毒品更生人個別化輔導與多元處遇服務，協助其戒癮、就業及復歸社會，並榮獲法務部114年度司法保護業務評鑑第一類組特優分會。除成立全國首座女性藥癮者安置處所「馨園」，結合醫療、就業及社福資源提升復歸成效外，亦串聯友善企業提供260個毒品更生人就業機會。同時透過獎助學金、募集4,000雙運動鞋送暖、更生年貨大街、更生美展及成功案例宣導等多元措施，強化家庭支持、促進社會接納，陪伴更生人穩健邁向新生。

張斗輝致詞時指出，毒品更生人要穩定復歸社會，關鍵在於「安定住居、穩定就業、家庭修復及社會接納」四大支持因子，這從來不是件容易的工作，也常面對質疑、挑戰或誤解，從矯正機關出監銜接至戒癮治療業務都與更生保護息息關關，如何有效降低再犯率始終是我們努力的目標。

洪家原也表示，為展現檢察機關柔性司法、公益關懷弱勢的精神，及司法天秤上的愛與關懷，臺中地檢署每年挹注緩起訴處分金與更保臺中分會辦理雕塑心靈之美技訓班、年節關懷清寒更生人活動、資助醫療費用、急難救助、資助護送返家、資助車票旅費、膳食費等保護措施，及更生輔導員教育訓練、外聘督導會議、更生美展、年貨大街等會議宣導活動。

廖學從則說，能獲得國家肯定，是對分會全體同仁多年來默默付出的最大鼓舞與肯定。政府資源有限，民間資源無窮，誠摯地呼籲社會大眾有錢出錢，有力出力！未來將持續公私協力，打造更完整的復歸網絡，協助毒品更生人走出毒癮困境，迎向嶄新人生，共同建構無毒家園。