想辭職當股神！專家曝「殘酷統計」：半年內重新投履歷

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台股交易時間是否「從下午1時30分延長至3時30分」，前陣子引發各界關注。金管會主委彭金隆對此表示，在尚未達成社會共識前，目前暫不實施；而中華民國全國商業總會（商總）理事長許舒博則擔憂，延長交易時間可能引發排擠效應，導致員工辭職、當起專職炒股族。對此，財經達人「股人阿勳」今（15）發文直言，專職投資並不好混，「離職不用半年，存款虧完、錢花完了，又會乖乖回去找工作了。」

統計顯示「8成當沖客半年內畢業」

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針對「延長交易會增加離職率」的隱憂，財經達人「股人阿勳」直言「想太多，只會讓更多人開始找工作而已。」他引述台灣證券交易所與學術界針對台股散戶的大數據統計指出，「畢業」週期約3到6個月，高達81%的現股當沖散戶，在連續操作6個月後都呈現「淨虧損」狀態。

股人阿勳分析，多數衝動離職的散戶根本撐不過半年。由於失去了每月的穩定薪水，全職炒股的虧損速度會成倍放大，一旦本金虧完或生活費見底，在巨大的經濟壓力下，半年內就必須重新投遞履歷。

他強調，有工作當退路時，投資心態較健康；一旦變成全職，只要連續虧損一週，面臨「沒錢繳房租、飯錢」的恐懼，反而會導致操作變形，終致大賠。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

交易拉長恐成專職地獄？專家：垃圾時間變多更容易「雙巴」

此外，股人阿勳指出，台股如果從上午9點一路開到下午3點半，長達6.5小時且中間不休市，這對專職操盤手來說其實是「地獄」而非誘因。高度專注的時間被拉長，將大幅增加疲勞交易的操作失誤率。

參考國際經驗，延長的時間多數是流動性極低的「盤整盤」，垃圾時間變多、勝率降低，這對依賴波動度賺錢的當沖客或短線客來說，反而更難獲利，還更容易陷入多空皆虧的「雙巴」困境；再加上離職意味著失去公司的勞退提撥、團保，勞健保必須轉回工會或國民年金，這些固定支出在沒有收入時都會變成沉重負擔。最後，他直言，延長交易時間「簡單來說，就是沒事找事做。」

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