日本全家「FAMIMA」12項東京同款小物來台！7-11文博會周邊開賣

▲台灣全家引進日本FamilyMart 麻布台旗艦店限定商品，7月16日起陸續開賣「12項東京同款新品」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

日本全家超夯的「FAMIMA」吉祥物正式登台，台灣全家引進日本FamilyMart 麻布台旗艦店限定商品，7月16日起陸續開賣「12項東京同款新品」，包括Convenience Wear 聯名中筒線襪、今治手帕巾、橡膠鑰匙圈、托特包等，不用出國也能同步收藏。另外，7-ELEVEN近來攜手2026台灣文博會，推出ibon限定列印周邊，帶動文創話題。

▲台灣引進日本全家「FAMIMA」限定商品，包括中筒線襪、今治手帕巾等。（圖／業者提供）

★全家

全家引進日本FamilyMart 旗艦店限定周邊，將官方吉祥物「FAMIMA」、經典字母「F」及復古「太陽星星」Logo，融入Convenience Wear及生活雜貨，推出中筒線襪、今治手帕巾、橡膠鑰匙圈、填充造型鑰匙圈、環保購物袋、托特包等12款新品。

▲▼台灣引進日本FamilyMart 旗艦店限定商品，7月16日起陸續開賣。（圖／業者提供）

其中，大人款Convenience Wear中筒線襪、今治手帕巾，將於7月16日上午10點率先於「全家行動購」開賣，中筒線襪每雙149元，共有22至25公分、25至28公分兩種尺寸搶先販售；今治手帕巾推出FAMIMA、太陽星星兩款設計，每條179元，其餘商品則自7月20日起陸續於全台店舖上市。

另外，橡膠鑰匙圈每個199元，推出3款設計，包括FamiChiki炸雞、經典字母「F」、太陽星星；填充造型鑰匙圈每個259元；環保購物袋99元、托特包450元也同步開賣。

▲▼台灣Convenience Wear旗艦專區限定商品。（圖／業者提供）

此外，在全台195間「Convenience Wear旗艦專區」店舖，還販售「太陽星星T恤」、「毛巾收納袋」，兩款商品售價皆為450元。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 攜手「2026台灣文博會」，推出ibon「第零位元」特印企劃，即日起至8月31日，分為兩波推出超過140款限定列印周邊，集結16位新銳創作者作品，包括明信片、圖框、姓名貼、票卡、課表、主題貼紙等，消費者可至全台逾7300家門市，透過ibon雲端列印服務隨印即得。

▲▼7-ELEVEN 攜手「2026台灣文博會」，推出ibon「第零位元」特印企劃，超過140款限定列印周邊。（圖／業者提供）



此次參與創作者包括：ATW STUDIO、灰黑集白、SPARK的行動計畫、兩顆糖製造機、鼠粒控、木子島工作室、簡莘蒂、張哲、魚氏、嘎嘎雞、吉文考古、羊號角Piper、虎嚕、日句時刻所、摘星小宇宙、洋樓拾憶文創工作室等16組創作者。

價格方面，「明信片、圖框」每張15元；「姓名貼、票卡、課表、主題貼紙」每張30元，能依照個人喜好自由選購，打造專屬個人風格的文創收藏。