退休多年也沒用　中宣部前副部長蔡赴朝被查

▲中共中宣部前副部長蔡赴朝被查。（圖／翻攝央視網）

記者陳冠宇／綜合報導

新華社報導，中共中央宣傳部原副部長、原大陸國家新聞出版廣電總局黨組書記、局長蔡赴朝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委、大陸國家監委紀律審查和監察調查。蔡赴朝從大陸中央宣傳體系的一線職位退下已近十年，依然遭到調查，目前官方尚未披露他被查的詳細原因。

公開資料顯示，蔡赴朝為1951年生，北京人，中國人民大學新聞學院新聞學專業博士研究生學歷、文學博士，曾在北京日報任職近19年，後經歷北京市委宣傳部副部長、部長，北京市委副秘書長，北京市副市長等職。

2011年2月，蔡赴朝被拔擢至大陸的中央宣傳體系當中，2011年2月至2013年3月，任中宣部副部長及廣電總局局長、黨組書記；2013年3月至2014年12月任中宣部副部長及國家新聞出版廣電總局局長、黨組副書記、國家版權局局長，2014年12月至2016年9月任中宣部副部長及國家新聞出版廣電總局局長、黨組書記、國家版權局局長。

因屆滿正部長級官員65歲的退休年齡紅線，蔡赴朝於2016年9月卸任國家新聞出版廣電總局局長職務，後於2016年11月至2018年3月擔任全國政協教科文衛體委員會副主任。