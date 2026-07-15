　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

退休多年也沒用　中宣部前副部長蔡赴朝被查

▲▼中宣部前副部長蔡赴朝被查。（圖／翻攝央視網）

▲中共中宣部前副部長蔡赴朝被查。（圖／翻攝央視網）

記者陳冠宇／綜合報導

新華社報導，中共中央宣傳部原副部長、原大陸國家新聞出版廣電總局黨組書記、局長蔡赴朝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委、大陸國家監委紀律審查和監察調查。蔡赴朝從大陸中央宣傳體系的一線職位退下已近十年，依然遭到調查，目前官方尚未披露他被查的詳細原因。

公開資料顯示，蔡赴朝為1951年生，北京人，中國人民大學新聞學院新聞學專業博士研究生學歷、文學博士，曾在北京日報任職近19年，後經歷北京市委宣傳部副部長、部長，北京市委副秘書長，北京市副市長等職。

2011年2月，蔡赴朝被拔擢至大陸的中央宣傳體系當中，2011年2月至2013年3月，任中宣部副部長及廣電總局局長、黨組書記；2013年3月至2014年12月任中宣部副部長及國家新聞出版廣電總局局長、黨組副書記、國家版權局局長，2014年12月至2016年9月任中宣部副部長及國家新聞出版廣電總局局長、黨組書記、國家版權局局長。

因屆滿正部長級官員65歲的退休年齡紅線，蔡赴朝於2016年9月卸任國家新聞出版廣電總局局長職務，後於2016年11月至2018年3月擔任全國政協教科文衛體委員會副主任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
創20年紀錄！首見紫斑蝶7月大噴發　飛越國道
快訊／熱飆38度！14縣市高溫警示
快訊／國1嚴重事故！6車追撞
富邦人壽踩5大紅線！　金管會開罰240萬
拿3千做全套下秒亮證件　賣淫女嚇到「抓胸」慘了
堰塞湖快滿了！離溢流口僅1.79米　撤離111人
目擊血腥現場！音樂老師接待「殺人教授」：以為是一般家長

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

退休多年也沒用　中宣部前副部長蔡赴朝被查

「祈禱現世報」！陳喬恩在微博「痛斥廣東虐狗案」…秒遭刪文

陸DRAM龍頭長鑫存儲IPO　挑戰全球記憶體格局

陸上半年經濟成績單出爐　GDP成長4.7％、房地產投資降近兩成

女子耳痛睡不著「掏出3cm活蟲」！北京醫師嘆：夏天接診10多例

「張雪機車」喊最晚明年赴台開店　國台辦：支持兩岸企業雙向投資合作共贏

致癌油風暴延燒　國台辦批民進黨政府「蓋牌」、漠視民生

兩岸中秋包機再推直航？　 國台辦喊話綠營順應民心：取消不合理限制

賴清德稱374台人赴陸失聯？　國台辦秀數據打臉：2年來1170萬人次來旅遊

澎湖重啟小三通有譜？　國台辦：大陸民眾很願意去

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

退休多年也沒用　中宣部前副部長蔡赴朝被查

「祈禱現世報」！陳喬恩在微博「痛斥廣東虐狗案」…秒遭刪文

陸DRAM龍頭長鑫存儲IPO　挑戰全球記憶體格局

陸上半年經濟成績單出爐　GDP成長4.7％、房地產投資降近兩成

女子耳痛睡不著「掏出3cm活蟲」！北京醫師嘆：夏天接診10多例

「張雪機車」喊最晚明年赴台開店　國台辦：支持兩岸企業雙向投資合作共贏

致癌油風暴延燒　國台辦批民進黨政府「蓋牌」、漠視民生

兩岸中秋包機再推直航？　 國台辦喊話綠營順應民心：取消不合理限制

賴清德稱374台人赴陸失聯？　國台辦秀數據打臉：2年來1170萬人次來旅遊

澎湖重啟小三通有譜？　國台辦：大陸民眾很願意去

高雄巨蛋商圈現魔咒　中式點心開幕才1年又盤讓

宜蘭最齊全玩水地圖！按鄉鎮分類　盤點40+景點與必排活動　

青春回憶殺！西城男孩歡慶25週年　生涯規模最大世巡「高雄巨蛋」登場

新戲為朱軒洋落淚蘇慧倫不爽？　鍾欣凌直言「嚴藝文死了都要瞑目」

北市刑大偵破黑幫詐欺水房　每週金流破億！車上裝GPS防黑吃黑

雲林AI防詐「智慧盾牌」上路　偵測假農產廣告！24小時內下架

台東刑大警深入社區　戳破「雲端發票中獎」詐騙陷阱

想辭職當股神！專家曝「殘酷統計」：半年內重新投履歷

快訊／台東熱飆38度！14縣市高溫警示

台東熱氣球「吉伊卡哇5大活動」攻略　免費送紙帽、拍可愛氣偶

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

大陸熱門新聞

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

數學諾貝爾「費爾茲獎」或將首現中國籍得主！

北京大學神經動力學晶片最多比輝達GPU快400倍！

陸少年運動員含冤遭捅死　當地人卻打臉家屬揭真相

賴清德稱374人赴陸失聯？　國台辦打臉秀出1170萬台胞旅遊人次

業務慫恿泡水詐保！　車主「理賠後買新車」下場慘了

廣東4名小六生虐死浪浪！網曝同村「又殺3貓」

「張雪機車」喊最晚明年赴台開店　國台辦：支持兩岸企業

陸DRAM龍頭長鑫存儲IPO　挑戰全球記憶體格局

她耳痛「掏出3cm活蟲」！陸醫：夏天接診10多例

陳喬恩在微博痛斥「廣東虐狗事件」秒遭刪文

陸上半年GDP成長4.7％　房地產投資降近兩成

陸委會：將每周定期公布國人赴陸失聯數據

更多熱門

相關新聞

力推「共同富裕」引恐慌　中共宣傳部：不是劫富濟貧

力推「共同富裕」引恐慌　中共宣傳部：不是劫富濟貧

大陸力推的「共同富裕」政策讓許多較為富裕的民眾感到不安。中共二十大閉幕、二十屆一中全會召開後，中共中央24日上午舉辦「解讀黨的二十大報告主要精神」記者會，會上提到，「共同富裕」是中國式現代化特徵，這不是平均主義、劫富濟貧。官方強調，「我們鼓勵一部分地區、一部分人先富起來，鼓勵先富帶後富。」

大陸播音員和主持人也要「德藝雙馨」、政治立場堅定

大陸播音員和主持人也要「德藝雙馨」、政治立場堅定

中共建黨百年 中宣部：嚴格傳媒監管，淨化輿論環境

中共建黨百年 中宣部：嚴格傳媒監管，淨化輿論環境

陸正妹拍「農村生活」宣傳文化　粉絲數逼近CNN

陸正妹拍「農村生活」宣傳文化　粉絲數逼近CNN

中宣部傳下令禁報金馬　國台辦打槍

中宣部傳下令禁報金馬　國台辦打槍

關鍵字：

中宣部蔡赴朝

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

世界盃驚現「時空旅人」？

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面