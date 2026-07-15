追求人妻遭拒　惡男闖住處偷拍洗澡+開車2度衝撞釀3傷！判決曝光

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名邱姓男子追求已婚女友人小美(化名)遭拒，不僅闖入她住宅，還偷拍她洗澡，被小美提告後，邱男更忿忿不平，跑去小美工作地點大鬧，接著趁小美下班後，與男同事機車雙載前往警局時，開車尾隨並高速衝撞兩人，又迴轉再輾壓兩人1次，還波及一旁的路人，共3人受傷，送醫救治。全案經桃園地院審理，邱男坦言「就是想撞他」，法官依邱犯無故侵入他人住宅罪、無故攝錄他人性影像罪、跟蹤騷擾罪，合併處10月徒刑，可易科罰金30萬；另犯殺人未遂罪，處8年6月徒刑。可上訴。

據了解，邱男追求女友人小美不成，早在去年8月起，就以兩天一次的頻率在小美家附近徘徊，4日上午6時17分許，邱男發現小美住處1樓大門沒上鎖，直接闖入裡面；又在不明時間點，趁小美在住處房內洗澡，偷偷拿手機往住宅廁所內拍攝，攝得小美的隱私部位，並在同月19日凌晨3時許至21日凌晨2時25分許，將性影像傳給小美說「你的影片真的外流了」、「我他媽的愛的看不出來喔」、「我的愛是垃圾」、「就算你不相信我，我覺得我還是一樣會愛你」，讓小美非常害怕。

▲桃園男子追求不成，竟開車衝撞女子，造成3傷。（資料照／記者楊熾興翻攝，下同）

小美不堪邱男騷擾，報警提告跟騷並申請保護令，邱男得知後於同月23日晚間跑到小美上班地點理論，小美便於下班後請王姓男同事載她到警局約束邱男行為，沒想到兩人機車雙載，沿南京路欲左轉進入大連街時，遭邱男開車尾隨，從後方高速衝撞，將兩人連車撞倒滑到對向車道，邱男又一個大迴轉，再次衝撞輾壓已倒在地上的兩人，還波及旁邊1個無辜路人，直到失控往路邊電線桿衝撞才停下，造成小美和路人全身多處擦挫傷、男同事右側股骨粗隆間移位閉鎖性骨折等嚴重傷勢，經民眾報警，將3人送醫救治。

邱男偵查時表示，當天和小美吵架後，回車上越想越氣，所以趁小美離開時尾隨，坦言「我原本就是想撞他，他倒地後我發現他沒事，所以我就迴轉再撞一次，而我只知道當時被激怒到，我沒辦法管他們的安危」。

邱男的律師則在審理時辯稱，邱男有「適應障礙症」及「憂鬱症」，案發當日因與小美等人爆發口角，並接獲警方來電要求製作筆錄等多重突發因素刺激，情緒失控而犯下本案，犯案時辨識能力或控制能力已達顯著減低的程度，請求減刑。

不過法官認為，邱男在案發前後都能針對特定對象實施具報復性的攻擊行為，且駕車衝撞和事後質問的行為，都具備高度的目的性與定向感，可見他犯案時對於外界事務的知覺理會、判斷作用都正常，無法給予減刑。

法官審酌，邱男多次提出悔過書表達悔意，且已與受傷路人達成調解，已賠償6000元完畢，但和小美與男同事因賠償金額認知落差，未能達成調解，但多次表達賠償意願，犯後態度尚非全無可取，另考量邱男經濟學歷、身心狀態、無前科等一切情狀，依他犯無故侵入他人住宅罪、無故攝錄他人性影像罪、跟蹤騷擾罪，合併處10月徒刑，可易科罰金；另犯殺人未遂罪，處8年6月徒刑。可上訴。