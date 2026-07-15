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硬舉300公斤！館長「青筋暴露、滿臉漲紅」遭酸：先練好膝蓋

網紅館長戴護腰挑戰300公斤硬舉，沒想到卻被多數網友狠酸。（翻攝館長直播YouTube）

▲網紅館長戴護腰挑戰300公斤硬舉，沒想到卻被多數網友狠酸。（翻攝館長直播YouTube）

圖文／鏡週刊

網紅館長因為近幾年頻頻發表親中立場，加上多次遠赴中國直播，每次發文總會引起輿論爭議。近日他上傳一段挑戰300公斤硬舉的硬漢影片，本來是為了展示肌肉與毅力，結果風向完全失控，留言區湧入大量吐槽：「先練膝蓋，畢竟要跪很久」，健身成果反倒成了酸言大賽。

舉300公斤槓鈴滿臉漲紅

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館長最近在threads更新一段健身影片，畫面中的館長裝備齊全，赤腳、戴護腰站上台，手上纏著拉力帶，憋氣使勁將掛滿槓片的槓鈴拉起，整個人臉漲得通紅、青筋暴露表情猙獰，看起來非常拚命，教練也在旁嚴密戒護，讓他順利完成挑戰。

▲▼ 。（圖／）

▲館長臉部因使勁而漲紅，咬牙奮力將重達300公斤的槓鈴拉起。（翻攝館長直播YouTube）

網友怎麼酸館長？

但這次網友關注的重點顯然不在槓鈴有多重，多數人在影片下方火力全開狠酸他：「在練漢肩喔」、「有什麼用？膝蓋那麼軟」、「謝謝館長，教會了我健身跟立場的重要性，只是你也教會我，運動表現再好，都沒有品格來得重要」、「先練膝蓋，畢竟要跪很久」。

八炯參戰開轟

同為網紅的八炯也直接開轟，質問他：「你愛中國，又不去廣西親自救災，那你練身體有個屌用？自毀健身招牌」，甚至爆料有中國粉絲私訊求助卻被無視，最後只能找他曝光。八炯更犀利指出中國網路風向也轉而嘲諷館長：「心口不一，你愛的是中共，不是中國」。


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