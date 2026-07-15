全代會英系組「搞賴連線」？　王世堅嗆胡扯：賴清德是蔡英文一手拉拔

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者劉耿豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨全代會7月19日登場，儘管身兼黨主席的總統賴清德有鑒於今年是選舉年，希望各派系維持上屆中常委席次，有媒體報導，英系不少具有當然黨代表身分又身兼黨職的直轄市議員，突然玩起「大風吹」，上演辭黨職、遞補自家人戲碼，企圖增加票數，被質疑想組「搞賴聯盟」。英系綠委王世堅今（15日）受訪時痛批，四個字「胡說八道」，賴清德是蔡英文一手拉拔、扶植，強力輔選，從來沒有「扯賴連線」，放話的人要講清楚，這種說法很明顯是造謠。

對於搞賴聯盟傳聞，隸屬英系的綠委莊瑞雄日前直言，「這個叫無聊議題」，黨代表沒有遞補的問題，就只有選上、沒有選上。這次是（選）中執委跟中評委，評委跟執委各個派系都會有，刻意去講英系刻意去遞補，有一個搞賴聯盟，這對民進黨務完全不通。

王世堅今受訪時也表示，蔡英文已經退下來，堅持一個國家天無二日、沒有兩個領導人，蔡英文前總統謹守退休分際，對於時政，她一個字也沒有評論過。

王世堅指出，蔡英文總統日常就是雲淡風輕、閒雲野鶴，她忙碌了大半生，這時候能夠回歸故鄉，去台灣各個地方走走，這是蔡英文總統正在享受的，完全沒有針對現在時局有任何批評。

王世堅認為，用這樣的話語羞辱，這是非常不好的事情，希望他們不要再惡意揣測，賴清德總統也瞭然於胸，如果有重大事項，他也會向蔡英文總統請教，從來沒有「扯賴連線」，放話的人要出來講清楚，這樣的說法很明顯是造謠。