卓榮泰遭爆不滿台中搶快公布毒油流向　蔣萬安：大小聲愧對人民

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油品爆發致癌油風波延燒，行政院被爆出9日院會討論油品流向議題時，行政院長卓榮泰不滿台中市政府率先公布問題油品流向，質疑台中「為什麼要搶快？」引起藍營群起砲轟。台北市長蔣萬安痛批，自己聽到政院相關說法感到不可思議，受害的是全國民眾，而中央政府至今拒不道歉，賴清德總統有問「避」答、避不見面，院長卓榮泰在行政院會與立法院都在「大小聲」，根本就是官箴淪喪，愧對人民。

為因應毒油影響擴大，9日行政院會討論問題油品相關議題，傳出當天六都代表都與會參與，原本應是共商解決機制的會議，卻爆出卓榮泰與政院高層嗆藍營執政縣市。卓揆不滿台中市率先公布問題油品流向，當面質疑台中市副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」卓揆表示，「中央地方是合作，不是競爭。」行政院秘書長張惇涵也說，不要搞政治，點名蔣市府、盧市府，「建議幾位首長，回去轉告你們的市長，沒有人要蓋牌，請不要講中央在蓋牌的事情，包括蔣市長、盧市長都在說這樣的話」。

蔣萬安對此批評，蓋牌就是蓋牌，認為廠商也是受害者並拒絕公布下游名單，這就是蓋牌，中央甚至訂出「毒油含量低於20%仍可繼續販售」的標準，這就是包庇，而毒油問題到底如何產生、總共有多少批、多少噸流入市面，中央至今都還沒釐清，這就是無能。

蔣萬安認為，中央政府不只是蓋牌，更是包庇、更是無能，受害的是全國民眾，也讓台北市民的權益與安全飽受威脅，而中央政府至今拒不道歉，總統有問「避」答、避不見面；院長在行政院會與立法院都在「大小聲」，根本就是官箴淪喪，愧對人民。