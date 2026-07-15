連署書曝！萬美玲被控曾致電校長關切　教師處理霸凌案反遭施壓離職

▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者劉耿豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲愛子佀廣洋宣布參選桃園市議員以來，後續一連串爆出過去霸凌、簽賭、逃兵黑歷史，佀宣布退出國民黨籍提名，傳出將改以無黨籍參選，但仍無法澆熄外界怒火。另外，又有多個爆料指出，曾有一名桃園教師過去處理校園霸凌事件，卻遭霸凌者家長施壓，甚至被迫離職。民進黨桃園市議員參選人李柏瑟今（15日）秀出班上學生訊息、連署單，指涉案學生家長曾向萬美玲陳情，萬美玲也曾親自致電校長「關切」，即便其他班上學生、家長連署希望老師留下，但該教師最終仍被迫離職。

▼當時班上學生、家長連署單，因個資問題做去識別化處理。（圖／翻攝自Facebook／李柏瑟）



李柏瑟表示，一名學生聯絡她，希望替一位至今仍不敢站出來的老師，把壓在心裡多年的往事說出來。為了保護老師、學生和學校，不會公開任何足以辨識當事人身分的細節。這名學生告訴我們，有些事如果再繼續悶著，恐怕會成為當年那群孩子心裡，一輩子解不開的死結。

李柏瑟轉述，該名學生表示，當時他班上發生的霸凌事件，根本不是普通的同學吵架，更不是一句「小孩子不懂事」就能帶過的玩笑。被指涉及霸凌的學生，曾當著同學的面，用「傻X」、「婊X」等羞辱性字眼辱罵別人。

該名學生指出，還有一次，體育課結束後，一名女同學擔任值日生，蹲在球場上，把全班用過的羽球一顆一顆撿齊、收好。沒想到，那名被指涉及霸凌的學生走過去，把已經收好的羽球全部撒回地上，還得意地丟下一句：「妳重撿吧！」對動手的人來說，也許只是找樂子、逞威風；但對那名被當眾刁難的女孩來說，這就是羞辱。她的努力被人隨手踩在地上，最後只能忍著委屈，低著頭，把羽球一顆一顆重新撿起來。

陳情網友指出，導師看見了，也選擇站出來。這位老師沒有裝作沒事，也沒有要求受害的孩子「再忍一忍」，而是希望學校依照規定處理，讓霸凌停下來，還給孩子一個能安心上學的環境。沒想到，老師想保護孩子，最後承受壓力的卻是他自己。

依這名學生陳述，被指涉及霸凌的學生家長後來找上國民黨立委萬美玲，萬美玲也親自致電校長「關切」。之後，這名家長對老師的態度突然變得強勢，不僅施壓，甚至出言不遜。為了把老師留下來，班上的學生自發發起集體連署，許多家長也一起加入。除了被指涉及霸凌的學生之外，幾乎全班孩子都簽了名。但老師最後還是走了。

學生說，老師準備離開班級的那一天，許多孩子哭著圍到她身邊，一個接著一個向她討抱抱。孩子們想不明白，為什麼努力保護他們的老師，最後反而成了必須離開的人？

李柏瑟表示，她手上拿著當年學生和家長，為了留住老師而簽下的連署書。上面密密麻麻的名字，是孩子對老師的信任，大概也是老師面對權勢時最無力的吶喊吧？老師不是不愛這個班，更不是沒有人慰留。正因為太愛這群孩子，離開時才會那麼痛。她不是瀟灑轉身，也不是普通調職。依學生形容，她更像一個「逃離者」，在身心受創之後，被迫離開自己最深愛的班級。

爆料學生指稱，因為大家都認為那名學生的家長背後有政治人物撐腰，班上的霸凌氣焰反而更加囂張，後來受到傷害的孩子也不只一個。依學生說法，這起事件後來進入行政調查程序，相關學生最終也受到懲處。

李柏瑟表示，當孩子親眼看見，願意保護受害者的大人被逼走，而被指涉及霸凌的人卻因為家裡有人脈、有權勢而更加強勢，他們會學到什麼？是不是會開始相信，規矩不重要，真相也不重要，誰的靠山比較硬，誰就能贏？這也讓人很難不聯想到，近日萬美玲之子佀廣洋被指涉及霸凌的爭議。

李柏瑟指出，她不會把兩件事直接畫上等號，但必須嚴肅地問，當一個孩子從小看見權勢可以伸進校園、看見權勢可以改變規則，看見政治人物一通電話，就可能改變大人對老師的態度，看見保護受害者的老師最後只能離開，這樣的孩子，將來會如何理解自己手中的權力？

李柏瑟呼籲萬美玲，這不是一句「接到陳情、打電話關心」就能輕輕帶過的事。這些問題，妳有責任公開回答。民意代表從人民手中接過權力，不是用來賺錢、喬事，更不是替特定人撐腰。權力來自人民，就應該替弱勢發聲、對抗不公不義，而不是讓弱勢在權力面前更加害怕。