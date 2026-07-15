創20年紀錄！首見紫斑蝶7月大噴發　每分鐘608隻...飛越國3北返

▲紫斑蝶群罕見在盛夏大規模遷徙。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

往年多在清明節前後出現的紫斑蝶北返遷徙，今年罕見延遲至盛夏，國道3號雲林林內觸口路段今（15日）上午突然出現大批紫斑蝶飛越高速公路，最高峰每分鐘多達608隻，創下台灣紫斑蝶生態保育協會20年監測以來，首度在7月出現爆量遷徙紀錄，高速公路局緊急封閉國3北上252.5公里至251公里外側車道，讓蝶群安全通過。

台灣紫斑蝶生態保育協會表示，今天清晨接獲志工通報後，發現林內觸口段出現大量紫斑蝶飛行，上午8時30分，每分鐘約有120隻飛越國道，到了9時已突破200隻，上午9時至9時30分是遷徙高峰，每分鐘飛越數量最高達608隻；至上午10時左右已降至每分鐘60餘隻，由於護蝶防護網已於6月拆除，高公局隨即啟動封閉外側車道措施，避免蝶群遭高速行駛的車輛撞擊，封閉措施持續至中午前後。

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長期觀察紫斑蝶的保育人士分析，此次蝶群約有8成為剛羽化的新蝶，推測與今年5、6月梅雨季降雨豐沛有關。由於古坑、林內山區的食草盤龍木生長旺盛、嫩葉充足，提供紫斑蝶大量產卵環境，幼蟲經20多天發育後，適逢近日天氣放晴，因而集中羽化、飛出遷徙。另外約有2成屬於舊蝶，協會指出，7月初墾丁地區曾觀察到大量紫斑蝶聚集，不排除部分蝶群持續往北飛行，最後抵達雲林。

地方人士也對此罕見景象感到驚訝。雲林縣議員張維崢表示，自己一早發現大量紫斑蝶北飛後立即前往查看，在當地生活數十年，第一次於7月看到如此壯觀的蝶群飛越國道。他認為，相關單位應進一步研究氣候與環境變化是否影響紫斑蝶遷徙，也可重新檢視現行護蝶措施是否需要因應調整。

協會也指出，今年3、4月紫斑蝶北返數量反而偏少，最高每分鐘僅約100多隻，未料7月中旬卻突然出現爆量遷徙。過去僅曾在2009年莫拉克風災後的9月觀察到異常大量紫斑蝶，如今7月便出現大規模遷徙，更寫下20年監測以來首見紀錄。