嫖客拿3千做全套下秒亮證件　賣淫女嚇到「抓胸」變妨害公務

▲台中一名員警喬裝嫖客抓應召站，女子嚇到抓傷員警，變成妨害公務。（AI協作圖／記者許權毅製作，經編輯審核）



記者許權毅／台中報導

台中市一間美容館暗藏春色，員警喬裝嫖客以3千元進入，陳姓應召女脫去衣物時，員警馬上表明身分，陳女嚇得跟員警拉扯，導致員警胸口遭抓傷。陳女原本頂多被依社會秩序維護法送辦，結果動手反抗，反而變傷害與妨害公務送辦，應召站老闆則犯妨害風化罪，各判2月與3月徒刑。

豐原警分局追查，該應召站化名瘦身美容館，2025年7月在豐原區開業，實際經營色情應召站，由鍾男擔任負責人，留容陳姓女子等人替不特定嫖客性交，每次以1900元至3200元不等收費，並且使用通訊軟體在網路攬客。

警方鎖定後，10月8日由一名男警喬裝嫖客，以3千元代價跟鍾男達成約定，隨即引導員警進入應召站與陳女進行性交易。待陳女脫去衣物，員警馬上表明身分，陳女見狀與員警拉扯，指甲抓傷員警胸口，後續由持搜索票員警進入，查扣證物並將2人送辦。

檢方認為，陳女當下已經被員警制止反抗，仍拒絕配合，跟員警發生肢體拉扯，足以認定有妨害公務罪嫌，但又犯傷害罪，應從重以傷害罪論處。

台中地院審酌，鍾男不思正途賺取收入，助長性交易歪風，有害社會善良風俗；陳女明知員警表明身分為執行職務公務員，仍與員警拉扯抓傷告訴人，藐視國家公權力行使，念及該應召站經營時長非久，犯後均坦承犯行，鍾男依妨害風化罪判3月，陳女傷害罪2月，均可易科罰金。