藍全代會改革案「劍指鄭麗文」遭撤案　張亞中嘆：令人遺憾

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將於25日召開全國代表大會（全代會），傳出有黨代表打算提案「選戰一元指揮制」，若總統候選人產生，黨中央就要交出兵符，被認為劍指國民黨主席鄭麗文；不過，卻又傳出相關提案經內部溝通後不會提出。孫文學校總校長張亞中今（15日）對此感嘆，過去自己力主推動「建立選戰一元指揮制度」等改革，此次有認同的黨代表提案，卻傳出被黨中央打壓，「歷史，正在等待各位黨內的當權者與黨代表們共同寫下答案。」 ​

國民黨內傳出有黨代表在連署「選戰一元指揮制」，要求總統參選人產生後，黨主席要退居二線交出兵符，由參選人總指揮；另也有黨代表提案總統當選人可兼任黨主席，兩項提案被視為劍指現任主席鄭麗文；不過，如今傳出經內部溝通，全代會當天主要只是讓縣市長參選人亮相，為年底選舉造勢，因此相關提案不會提出。

張亞中表示，自己兩次參選主席都提出過相同主張，第一、建立選戰一元指揮制度，讓總統候選人產生後，黨主席將選戰指揮權完整交付，避免形成「兩個司令、兩套班底」的內耗；第二、建立黨主席任期與憲政週期同步的制度，讓權力與責任一致。「這不是針對任何人，而是一套適用於任何人的制度設計。」

張亞中說，有黨代表認同這些理念，正式提出提案，希望交由全國代表大會討論，有人願意把多年來的改革理念化為制度，他感到欣慰，但令人遺憾的是，據黨代表轉述，黨中央已對提案者施加軟硬壓力，希望撤回提案，使這兩項改革方案無法進入全代會公開討論。

張亞中感嘆，如果此事屬實，只能說真正令人失望的，不是反對改革，而是連討論改革的機會都不願意給。更令人感慨的是，外界竟將這兩項提案解讀為針對某一位政治人物，甚至視為黨內權力鬥爭的工具。

張亞中強調，如果鄭麗文成為總統候選人，她依然適用；如果未來任何人當選總統候選人，也同樣適用。制度之所以稱為制度，就是因為它超越個人，不因人而設，也不因人而廢。