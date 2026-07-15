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恐怖幼師「2歲童當沙包」！凌空拽飛撞椅...看到爸爸驚喊：不要上學

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢檢察官起訴1名幼兒園代課老師涉嫌凌虐幼童妨害發育罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北某幼兒園張姓代課老師去年為了管教一名2歲幼童，竟在一天之內多次拍打幼童，把幼童騰空抓起，還把幼童從廁所拽出來後突然放手，導致幼童撲向椅子，右眼被撞出一個大黑輪，幼童驚恐地等到放學，一見到爸爸就哭：「我不要上學了」。台北地檢署根據監視畫面等證據，依妨害幼童發育罪起訴張女。

張女從2023年8月起，在大安區的私立幼兒園代課，2025年8月22日突然失控，先是不滿被害幼童沒有在座位上等候用餐，直接拍打幼童的手部，或是在幼童隨意走動時，單手拉住幼童右手肘，使幼童雙腳騰空，以拉扯、拖行的方式，要幼童回到座位。

後來幼童待在廁所不願出來，張女直接從腋下把幼童拽出來再放開，腳步沒站穩的幼童一頭撞向椅子，導致頭部挫傷、右眼眶周圍明顯瘀青、腫脹，幼童痛得大哭，張女未立即安撫或提供必要的醫療協助、通知家長，反而是故意用衛生紙粗暴擦拭幼童臉部。

幼童父親提告後，張女已經被台北市政府認定「對幼兒核屬情節重大之不當對待行為」，開罰6萬元，且1年內不得擔任教保服務人員，檢察官調查後，認為張女接連凌虐、傷害，造成幼童心理恐懼、不願就學，已妨害幼童身心發展，依法提起公訴。

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