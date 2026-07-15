目擊血腥現場！音樂老師接待「殺人教授」：以為是一般家長

地方中心／新竹報導

新竹市三民路一間音樂教室14日下午發生殺人案，在陽明交通大學擔任教授、擁有美國籍的林姓男子(43歲)疑似不滿妻子娘家分產不公，手持藍波刀砍殺擔任店長的妹夫紀男(48歲，2人為連襟關係)。當時目睹全程的音樂老師透露，林嫌走進音樂教室時神態正常，向她表示要找店長，當時她還以為是想替孩子報名課程的一般家長，沒想到竟會親眼目睹血腥殺人案。

▲國立陽明交大美籍林姓教授，涉嫌持刀殺害音樂教室老闆紀姓妹夫。（圖／翻攝自網站）

據了解，該家音樂教室經營多年，在當地相當有名氣，學生主要都以孩童為主，上下課時間經常見家長出入。14日當天下午，林嫌藏好藍波刀後走進音樂教室內，當時是由一名女老師接待。該名女師回憶，林嫌走進音樂教室時神態自若，談吐、舉止也都很正常，開口就向她詢問「店長(紀男)在不在？」並指名要找店長。

起初女師還以為是前來詢問、報名課程的一般家長，因此不疑有他請店長出來；紀男走出見到林嫌後，2人還交談一陣，但並沒有爆發激烈爭執或口角，全程都是以平和的語氣對話，只是講沒幾句，林嫌冷不防就抽出藍波刀朝紀男左頸砍下，大動脈當場被劃破、瞬間噴出大量腥紅鮮血，女師嚇得放聲尖叫，急忙逃離現場並報警求助。

警方趕抵現場時，紀男已身中至少30刀，早已沒有氣息倒臥在血泊中，而林嫌經警方喝令後仍拒絕放下手中的藍波刀，一度與警方展開對峙，後遭員警連開4槍擊中腿部，順利制伏。目前林嫌仍在醫院治療，雖無生命危險，但傷勢不輕，暫時難以製作筆錄，詳細動機仍待進一步釐清。

▼當時負責接待的女老師回憶，林嫌看不出異狀，與常人無異，起初還以為只是一般詢問課程的家長 。（圖／地方中心翻攝）