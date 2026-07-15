金曲入圍歌手返鄉投入親子館　Kasang用音樂陪孩子長大

▲台東縣政府持續布建公共托育及育兒支持資源，結合親子館推動多元特色課程，營造友善育兒環境。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

曾入圍第32屆金曲獎最佳演唱組合獎的「追風少女FALI」成員林欣雲（Kasang），近年返鄉投入台東縣成功親子館服務，將舞台上的創作能量轉化為陪伴孩子成長的力量。她結合阿美族文化背景與音樂專長，透過歌唱、律動、古謠吟唱及母語童謠，引領親子在遊戲中認識部落文化，讓音樂成為文化傳承與親子互動的重要橋梁，也展現台東縣政府推動親子館結合在地人才與文化特色，打造友善育兒環境的成果。

台東縣長饒慶鈴表示，人才返鄉是地方發展的重要力量，Kasang將多年累積的音樂創作經驗帶回家鄉，投入親子館服務，不僅陪伴孩子快樂成長，也讓阿美族文化透過歌聲自然融入生活。縣府持續推動友善育兒政策，透過親子館、公共托育及社區外展等服務，打造更貼近家庭需求的育兒支持網絡，同時鼓勵各親子館結合地方文化特色，發展多元課程，讓孩子從小認識家鄉、認識文化，在生活中建立對土地與自我認同的情感連結。

台東縣政府社會處表示，成功親子館位於海岸線地區，周邊擁有豐富的阿美族文化資源，因此結合音樂、故事、母語及生活文化元素，規劃具地方特色的親子共學課程。Kasang依自身音樂創作與文化推廣專長，設計《聽見的時光》及《聲音的記憶》系列活動，透過音樂律動、古謠吟唱、母語童謠、親子共唱及互動遊戲，引導幼兒認識阿美族文化與生活智慧，讓文化教育自然融入家庭生活。

Kasang表示，自己從小在阿美族部落長大，雖曾離鄉求學及從事音樂創作，但始終希望用自己的方式延續文化。返鄉服務後，她發現音樂是最容易拉近親子距離的語言，因此將阿美族古謠、母語童謠及節奏律動融入課程，希望孩子不是因為「上課」才接觸文化，而是在唱歌、遊戲與陪伴中，自然而然記住自己的語言、土地與文化。

社會處指出，今年Kasang已陸續於成功親子館、南溪遊戲站及長濱遊戲站舉辦《聽見的時光》與《聲音的記憶》系列活動，內容涵蓋音樂律動、樂器探索、母語童謠、古謠體驗及親子共唱等，透過多元互動方式培養幼兒專注力、表達力及文化認同，也深獲家長肯定。暑假期間將持續推出系列課程，其中8月15日上午10時將於成功親子館舉行「聲音也是一種感謝」活動，邀請親子透過古謠吟唱與互動體驗，感受阿美族文化中以歌聲傳遞感謝與祝福的智慧。

台東縣政府表示，近年持續布建公共托育及育兒支持資源，除設置公共托嬰中心、推動托育服務外，也透過親子館提供親職教育、育兒諮詢、親子活動及社區外展等多元服務。未來將持續結合在地人才、部落文化與親子館據點，發展更多兼具教育性、文化性與趣味性的特色課程，陪伴孩子快樂成長，讓文化傳承從家庭扎根，打造更友善、更有溫度的育兒環境。