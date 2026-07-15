　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金曲入圍歌手返鄉投入親子館　Kasang用音樂陪孩子長大

▲台東縣政府持續布建公共托育及育兒支持資源，結合親子館推動多元特色課程，營造友善育兒環境。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣政府持續布建公共托育及育兒支持資源，結合親子館推動多元特色課程，營造友善育兒環境。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

曾入圍第32屆金曲獎最佳演唱組合獎的「追風少女FALI」成員林欣雲（Kasang），近年返鄉投入台東縣成功親子館服務，將舞台上的創作能量轉化為陪伴孩子成長的力量。她結合阿美族文化背景與音樂專長，透過歌唱、律動、古謠吟唱及母語童謠，引領親子在遊戲中認識部落文化，讓音樂成為文化傳承與親子互動的重要橋梁，也展現台東縣政府推動親子館結合在地人才與文化特色，打造友善育兒環境的成果。

台東縣長饒慶鈴表示，人才返鄉是地方發展的重要力量，Kasang將多年累積的音樂創作經驗帶回家鄉，投入親子館服務，不僅陪伴孩子快樂成長，也讓阿美族文化透過歌聲自然融入生活。縣府持續推動友善育兒政策，透過親子館、公共托育及社區外展等服務，打造更貼近家庭需求的育兒支持網絡，同時鼓勵各親子館結合地方文化特色，發展多元課程，讓孩子從小認識家鄉、認識文化，在生活中建立對土地與自我認同的情感連結。

台東縣政府社會處表示，成功親子館位於海岸線地區，周邊擁有豐富的阿美族文化資源，因此結合音樂、故事、母語及生活文化元素，規劃具地方特色的親子共學課程。Kasang依自身音樂創作與文化推廣專長，設計《聽見的時光》及《聲音的記憶》系列活動，透過音樂律動、古謠吟唱、母語童謠、親子共唱及互動遊戲，引導幼兒認識阿美族文化與生活智慧，讓文化教育自然融入家庭生活。

Kasang表示，自己從小在阿美族部落長大，雖曾離鄉求學及從事音樂創作，但始終希望用自己的方式延續文化。返鄉服務後，她發現音樂是最容易拉近親子距離的語言，因此將阿美族古謠、母語童謠及節奏律動融入課程，希望孩子不是因為「上課」才接觸文化，而是在唱歌、遊戲與陪伴中，自然而然記住自己的語言、土地與文化。

社會處指出，今年Kasang已陸續於成功親子館、南溪遊戲站及長濱遊戲站舉辦《聽見的時光》與《聲音的記憶》系列活動，內容涵蓋音樂律動、樂器探索、母語童謠、古謠體驗及親子共唱等，透過多元互動方式培養幼兒專注力、表達力及文化認同，也深獲家長肯定。暑假期間將持續推出系列課程，其中8月15日上午10時將於成功親子館舉行「聲音也是一種感謝」活動，邀請親子透過古謠吟唱與互動體驗，感受阿美族文化中以歌聲傳遞感謝與祝福的智慧。

台東縣政府表示，近年持續布建公共托育及育兒支持資源，除設置公共托嬰中心、推動托育服務外，也透過親子館提供親職教育、育兒諮詢、親子活動及社區外展等多元服務。未來將持續結合在地人才、部落文化與親子館據點，發展更多兼具教育性、文化性與趣味性的特色課程，陪伴孩子快樂成長，讓文化傳承從家庭扎根，打造更友善、更有溫度的育兒環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／韭菜雙重翻車！禾伸堂、台燿驚爆違約交割　合計5428萬
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂
快訊／跌太兇也有事！3檔「抓去關」新名單
獨／周麟突去世金友莊震驚　「跟高凌風交情好到住在同社區」
大姊夫痛殺二姊夫！　三妹「重回命案教室」一臉凝重現身
青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原
快訊／味全龍20歲投手任意引退！　職棒生涯不到1年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

AI結合熱流模擬攻克先進封裝難題　逢甲團隊獲TSIA首屆創新獎

卡努風災後投入4300萬歷經4年重建　仁愛鄉親霧橋今正式通車

日月潭旅遊限量1元競標　日管處邀民眾台北夏季旅展搶好康

暖暖街自發成立後援會　童子瑋：改變基隆從地方開始

竹山親水節7／18登場　鎮公所廣場化身夏日水樂園

基隆義警常年訓練校閱登場　謝國樑：警民攜手守護城市安全

金門家扶募100萬助新鮮人升學　旅台鄉親捐40萬拋磚引玉

嘉義縣3.4億冷鏈物流中心今動土　打造雲嘉南最強生鮮大本營

打造安心遊憩空間！花蓮貓頭鷹親子公園　改為每週一休園

金曲入圍歌手返鄉投入親子館　Kasang用音樂陪孩子長大

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

AI結合熱流模擬攻克先進封裝難題　逢甲團隊獲TSIA首屆創新獎

卡努風災後投入4300萬歷經4年重建　仁愛鄉親霧橋今正式通車

日月潭旅遊限量1元競標　日管處邀民眾台北夏季旅展搶好康

暖暖街自發成立後援會　童子瑋：改變基隆從地方開始

竹山親水節7／18登場　鎮公所廣場化身夏日水樂園

基隆義警常年訓練校閱登場　謝國樑：警民攜手守護城市安全

金門家扶募100萬助新鮮人升學　旅台鄉親捐40萬拋磚引玉

嘉義縣3.4億冷鏈物流中心今動土　打造雲嘉南最強生鮮大本營

打造安心遊憩空間！花蓮貓頭鷹親子公園　改為每週一休園

金曲入圍歌手返鄉投入親子館　Kasang用音樂陪孩子長大

Meta遭控拿Token使用量當裁員依據　員工控合法請假反成淘汰理由

DeepMind CEO示警：AGI時代將至　現在是確保AI安全的關鍵時刻

AI結合熱流模擬攻克先進封裝難題　逢甲團隊獲TSIA首屆創新獎

台大院長談AI醫療走向「人機協作」　機器人共同開刀是可預見未來

別再狂喝牛奶了！想長高、防骨鬆「6大關鍵營養素」一次看

新型債務危機引發自殺潮　ETtoday奪新世代金融傳播獎

難接受黃大煒心梗過世！Vicky指黃大煒血管又通又亮　質疑死因

18年租客退租時被要求「恢復如新」　他傻眼稱：房東還索賠113萬

快訊／韭菜雙重翻車！禾伸堂、台燿驚爆違約交割　合計5428萬

卡努風災後投入4300萬歷經4年重建　仁愛鄉親霧橋今正式通車

【警察第一視角】陽明交大教授砍死妹夫拒放刀　警近距離連開4槍制伏

地方熱門新聞

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

遭馬太鞍溪水沖走鄧主任慶幸活著 新城鄉公所關懷

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

金門小三通再破活體走私案

口湖牽水車藏邁入181週年　7月20、21日重現百年祭典文化

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

2026桃園義勇季系列活動　7/15開放報名

南投縣離開螢幕3小時挑戰活動開放報名

高鐵桃園站傳愛圓夢　助弱勢學員遊台中

近機捷A20站　中壢首座專用機車練習場啟用

太平洋自行車攜手和雲行動服務　打造綠色移動

「人民不是白老鼠！」　王家貞：食安像天天開盲盒

台南暑假開32梯急救研習預計培訓6400名教職員守護師生

台南金湯橋驚傳女子溺水警消下水救起命危送醫搶救

更多熱門

相關新聞

東警刑大深入社區　戳破「雲端發票中獎」詐騙陷阱

東警刑大深入社區　戳破「雲端發票中獎」詐騙陷阱

為守護高齡長者財產安全，台東縣警察局刑事警察大隊至台東市仁和里據點舉辦防詐宣導，針對「假發票中獎、真信用卡盜刷」新興詐騙手法進行剖析，透過面對面的親切互動與案例分享，提升長輩們的防詐免疫力，現場氣氛熱烈，長輩紛紛表示「獲益良多！」。

追球免塞車！熱氣球接駁車、台灣好行雙服務

追球免塞車！熱氣球接駁車、台灣好行雙服務

台東衛生局舉辦網路團購業者法規講習

台東衛生局舉辦網路團購業者法規講習

暑假旅遊車潮湧現　成功分局加強交通大執法

暑假旅遊車潮湧現　成功分局加強交通大執法

強風吹散居家物品　豐里警頂風清除路障守護用路安全

強風吹散居家物品　豐里警頂風清除路障守護用路安全

關鍵字：

Kasang親子館台東

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

即／藝人周麟失聯多日　趴臥床上死亡多時

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

世界盃驚現「時空旅人」？

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面