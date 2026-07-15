　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

「你被狐仙卡到」直播主自稱靈異體質　誘騙女童離家2天

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲江和樹透露，11歲女童因接觸狐仙佛牌，被網友周男誆騙南下。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

新北市一對年僅14、11歲的表姊妹，12日起離家失聯，家長急得上網發文協尋並報警，警方昨天（14日）在台中北區一中商圈某旅館尋獲2人，現場還有1名20歲周姓男子，2人由家長帶回。台中市議員江和樹透露，11歲女童因接觸狐仙佛牌，結識網友周男，周男聲稱自己擁有靈異體質，還說女童「卡到狐仙」誆騙2人南下，至於周男與女童接觸過程及是否涉及違法情事，警方仍持續深入調查。

家長在Threads發文表示，他的14歲女兒以及他妹妹的11歲女兒，12日上午9時許從新北板橋離家，家人已經報警，最後定位在台中一中街附近，請求台中好心人看到或者在哪裡見到，與他們聯繫。PO文引發網友高度關注。

江和樹今天表示，家長向他請求協尋，根據家長向他反映及提供的相關對話內容，11歲女童在學校與同學玩九尾狐仙佛牌，後續透過網路認識周姓探險直播主，周男自稱有靈異體質，向女童恫稱「卡到狐仙」，要求把佛牌帶給他來解決，女童害怕不敢告知家人，央求表姊陪同南下台中。

江和樹質疑，2名未攜帶身分證件的未成年少女，竟能順利入住合法旅館，「怎麼會讓一對未成年和陌生男子Check in？」，認為業者應確實進行身份查核，他要求市政府應嚴格規定旅館做嚴格的身分驗證。

台中警方於昨日下午，在一中商圈某旅館發現2名少女及周男，並通知家長帶回；據悉，2人到達台中之後，被周男要求關閉手機，導致家屬無法聯繫，有關詳細案情警方仍在釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
創20年紀錄！首見紫斑蝶7月大噴發　飛越國道
快訊／熱飆38度！14縣市高溫警示
快訊／國1嚴重事故！6車追撞
富邦人壽踩5大紅線！　金管會開罰240萬
拿3千做全套下秒亮證件　賣淫女嚇到「抓胸」慘了
堰塞湖快滿了！離溢流口僅1.79米　撤離111人
目擊血腥現場！音樂老師接待「殺人教授」：以為是一般家長

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市刑大偵破黑幫詐欺水房　每週金流破億！車上裝GPS防黑吃黑

快訊／國1南下五股段6車追撞！2駕駛輕傷不送醫　車流嚴重回堵

嫖客拿3千做全套下秒亮證件　賣淫女嚇到「抓胸」變妨害公務

彰化PU廠狂排甲苯「超標24倍」　7年逃稅6583萬...負責人起訴

萬里溪堰塞湖快滿了！水位離溢流口僅1.79米　萬榮鄉撤離111人

恐怖幼師「2歲童當沙包」！凌空拽飛撞椅...看到爸爸驚喊：不要上學

目擊血腥現場！音樂老師接待「殺人教授」：以為是一般家長

「你被狐仙卡到」直播主自稱靈異體質　誘騙女童離家2天

陽明交大教授砍死妹夫！教學無異狀校方驚訝　助學生換指導老師

藍波刀血洗音樂教室！陽交大教授中槍「腿骨碎裂」　暫無法筆錄

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

北市刑大偵破黑幫詐欺水房　每週金流破億！車上裝GPS防黑吃黑

快訊／國1南下五股段6車追撞！2駕駛輕傷不送醫　車流嚴重回堵

嫖客拿3千做全套下秒亮證件　賣淫女嚇到「抓胸」變妨害公務

彰化PU廠狂排甲苯「超標24倍」　7年逃稅6583萬...負責人起訴

萬里溪堰塞湖快滿了！水位離溢流口僅1.79米　萬榮鄉撤離111人

恐怖幼師「2歲童當沙包」！凌空拽飛撞椅...看到爸爸驚喊：不要上學

目擊血腥現場！音樂老師接待「殺人教授」：以為是一般家長

「你被狐仙卡到」直播主自稱靈異體質　誘騙女童離家2天

陽明交大教授砍死妹夫！教學無異狀校方驚訝　助學生換指導老師

藍波刀血洗音樂教室！陽交大教授中槍「腿骨碎裂」　暫無法筆錄

新戲為朱軒洋落淚蘇慧倫不爽？　鍾欣凌直言「嚴藝文死了都要瞑目」

北市刑大偵破黑幫詐欺水房　每週金流破億！車上裝GPS防黑吃黑

雲林AI防詐「智慧盾牌」上路　偵測假農產廣告！24小時內下架

台東刑大警深入社區　戳破「雲端發票中獎」詐騙陷阱

想辭職當股神！專家曝「殘酷統計」：半年內重新投履歷

快訊／台東熱飆38度！14縣市高溫警示

台東熱氣球「吉伊卡哇5大活動」攻略　免費送紙帽、拍可愛氣偶

比利時大樓施工火災！電梯卡死　撬開發現6具遺體

趙露思演出當眾喊：我月經來了！大方態度被讚「拒經期羞恥」　秒登熱搜

三獅軍團新王是他？　前國腳點名貝林漢姆接替凱恩當隊長

【法庭攻防戰】眾量級情侶開撕被指食言　Andy批家寧斷章取義：情侶對話竟被錄音

社會熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

畫面曝光！陽明交大教授持刀拒捕遭開槍

陽交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗

台版豆豆先生遭撞死　騎士獲緩刑

眼科驚見男朝李珠珢尻槍　民眾：更傷眼

即／台88嚴重車禍　9車連環撞2人傷

快訊／泰山董座公開信致歉捐3000萬

進門講沒兩句話…教授藍波刀狂砍30下！妹夫「動脈被砍斷」亡

即／基隆市府、曾紀嚴議員辦公室遭搜索！檢調兵分31路約談24人

更多熱門

相關新聞

14歲少女帶表妹離家2天　台中尋獲

14歲少女帶表妹離家2天　台中尋獲

一名家長在網路平台PO文指出，14歲女兒及其11歲表妹，12日從新北自行離家並且失聯，透過定位得知最後出現在台中，請求台中人幫助協尋，文章獲2.8萬網友點讚關注，並引起討論。今天（14日）好消息傳出，台中市議員江和樹指出，2名少女已經被尋獲，正通知家長接回，但現場還有1名不知名男子，少女與男子之間的關係正在釐清。警方證實，已找到2名少女，雙方疑為網友，詳細案情仍在調查。

關鍵字：

失聯少女台中尋獲狐仙佛牌網友誘騙旅館查核

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

世界盃驚現「時空旅人」？

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面