「你被狐仙卡到」直播主自稱靈異體質　誘騙女童離家2天

▲江和樹透露，11歲女童因接觸狐仙佛牌，被網友周男誆騙南下。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

新北市一對年僅14、11歲的表姊妹，12日起離家失聯，家長急得上網發文協尋並報警，警方昨天（14日）在台中北區一中商圈某旅館尋獲2人，現場還有1名20歲周姓男子，2人由家長帶回。台中市議員江和樹透露，11歲女童因接觸狐仙佛牌，結識網友周男，周男聲稱自己擁有靈異體質，還說女童「卡到狐仙」誆騙2人南下，至於周男與女童接觸過程及是否涉及違法情事，警方仍持續深入調查。

家長在Threads發文表示，他的14歲女兒以及他妹妹的11歲女兒，12日上午9時許從新北板橋離家，家人已經報警，最後定位在台中一中街附近，請求台中好心人看到或者在哪裡見到，與他們聯繫。PO文引發網友高度關注。

江和樹今天表示，家長向他請求協尋，根據家長向他反映及提供的相關對話內容，11歲女童在學校與同學玩九尾狐仙佛牌，後續透過網路認識周姓探險直播主，周男自稱有靈異體質，向女童恫稱「卡到狐仙」，要求把佛牌帶給他來解決，女童害怕不敢告知家人，央求表姊陪同南下台中。

江和樹質疑，2名未攜帶身分證件的未成年少女，竟能順利入住合法旅館，「怎麼會讓一對未成年和陌生男子Check in？」，認為業者應確實進行身份查核，他要求市政府應嚴格規定旅館做嚴格的身分驗證。

台中警方於昨日下午，在一中商圈某旅館發現2名少女及周男，並通知家長帶回；據悉，2人到達台中之後，被周男要求關閉手機，導致家屬無法聯繫，有關詳細案情警方仍在釐清。