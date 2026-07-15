台東追熱氣球免塞車！　接駁車+台灣好行雙服務啟動

▲台東縣政府推出接駁車及台灣好行雙重交通服務，便利民眾賞球。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2026台灣國際熱氣球嘉年華熱鬧展開，活動將持續至8月20日，每天吸引大批遊客前往台東鹿野高台賞球。為提供民眾便利、安全的交通服務，台東縣政府今年規劃「熱氣球接駁車」及「台灣好行縱谷鹿野線」雙重疏運措施，上午由熱氣球接駁車服務賞球民眾，下午則由台灣好行熱氣球季專車接續疏運；此外，鹿野高台光雕音樂會活動日也將加開班次及循環接駁車，鼓勵民眾多加利用大眾運輸，免去塞車及尋找停車位的困擾，輕鬆享受熱氣球嘉年華。

台東縣政府表示，今年熱氣球嘉年華除了多顆國內外造型熱氣球輪番升空外，全球唯一的「吉伊卡哇」造型熱氣球更是活動亮點，吸引眾多遊客前來朝聖。活動期間除每週二公休日外，每天皆安排熱氣球展演；每週四及8月20日壓軸場次則舉辦光雕音樂會，結合熱氣球光雕、無人機展演及煙火秀，為暑假打造最具代表性的觀光盛事。

為因應活動期間大量人潮，縣府配合調整「台灣好行縱谷鹿野線」班次。上午維持郵輪式公車服務，下午改為熱氣球季專車，每日提供三班次（週二除外），去程自下午2時15分由台東轉運站發車，沿途停靠公教會館、娜路彎大酒店、台東火車站、四維及鹿野火車站等站點；回程自下午6時40分起由鹿野高台發車，並增停鹿野遊客中心，方便旅客彈性規劃行程。

此外，鹿野高台光雕音樂會活動日，台灣好行將再加開3班次，回程末班車延後至晚間8時30分自鹿野高台發車；每逢週六、週日及光雕音樂會活動日，也將提供鹿野火車站至鹿野高台循環接駁車，方便搭乘臺鐵的旅客快速轉乘，提升整體交通便利性。

台東縣政府提醒，熱氣球接駁車及台灣好行皆採現場排隊搭乘，不開放預約座位；台灣好行依一般公車方式營運，各站均可上下車，票價依里程計費，可使用悠遊卡、一卡通等電子票證支付車資。歡迎民眾多加利用公共運輸前往活動會場，不僅省時便利，也能減少交通壅塞，共同營造順暢、安全的旅遊環境。相關班次及最新交通資訊，請至活動官網及台灣好行網站查詢。