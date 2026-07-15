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落實財政紀律有成！高虹安宣布竹市正式邁入零負債時代

落實財政紀律有成！高虹安市長宣布竹市正式邁入零負債時代（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市邁入零負債時代。

圖、文／新竹市政府提供

新竹市政府今(15)日正式宣布已將受《公共債務法》債限管制的公共債務全數償還，市長高虹安帶領市府團隊完成艱難的任務！高虹安市長表示，上任時承接受《公共債務法》債限管制的公共債務高達100.17億元，面對財源有限的挑戰，市府團隊秉持堅守「務實、負責任」的施政理念，嚴守財政紀律，新竹市終於睽違30年後達成零負債，市民人均負債也由2萬2,139元降至零元，為未來世代留下健康的財政基礎。

高虹安市長說明，上任後即責成市府團隊積極落實開源節流、嚴格控管債務舉借及靈活資金調度等措施，逐步改善財政狀況。市府減債成果亦獲中央肯定，在財政部地方政府債務管理考核中，113年度考核成績由甲等晉升為優等，並榮獲全國第3名，114年度再度蟬聯優等，獲丙組第2名佳績，債務管理考核成績優異。

高虹安市長強調，財政改善能讓市府擁有更充足的財政空間投入市民最關心也最需要的福利與建設。未來將優先落實先前宣布的育兒津貼加碼、長輩健保費補助、敬老愛心卡點數提升、免費營養午餐及生生喝鮮奶等福利政策，持續提升市民生活品質與政府照顧力度。在建設方面，市府也將加速推動各項攸關城市發展的重要工程，包括校舍新（整）建工程、兒少家庭福利館、赤土崎多功能社福大樓、總圖、展演中心、科學教育館，以及警消廳舍興建計畫等，同時持續推進大新竹輕軌、小巨蛋及市政中心規劃興建等重大建設，持續完善城市公共建設，提升整體生活環境與品質。

市府表示，零負債是城市邁向永續發展的重要起點，未來市府仍將在高虹安市長的領導下，持續秉持財政紀律，審慎運用每一分預算，在維持財政穩健的基礎下全力推動教育、社福、交通及重大建設等各項市政工作，持續打造幸福宜居、永續發展的安居科技城，讓市民共享城市建設與發展成果。

(新竹市政府 廣告)

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關鍵字：

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