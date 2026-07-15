傳卓揆不滿台中搶快公布問題油流向　行政院：無須政治操作

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風暴延燒，傳出9日行政院會討論到油品處理問題時，上演院長卓榮泰與政院高層嗆藍營執政縣市的戲碼，卓質疑台中市搶快公布問題油流向，對此，行政院發言人李慧芝說，「現在最不需要的就是政治口水」。她指出，當天院會台中市副市長黃國榮首先表達認為中央沒有蓋牌，「那就無須政治操作，應該共同合作解決當前問題」，且院長的回應是面對食安問題中央地方必需合作，訊息就應密切串聯核對，民眾才能有正確訊息可依循。

根據《聯合報》報導，上週四有院會與會人士透露，行政院長卓榮泰在會中對於台中市未與中央核對資訊即公告問題油流向一事，相當不滿。該報導指出，卓在會中強調食安問題需要中央地方合作而不是競爭，訊息應該共享，不要中央還在討論階段，地方就逕自公告，這會造成民眾接收到不同訊息而困惑，卓強調，政府要給國人看到最正確的資料，如果在同一天出現兩個數字，要叫國人怎麼因應？卓要地方「不要搶快」，「台中市公布200多家，再來說中央蓋牌什麼意思？」，「沒有任何機關在蓋牌，跟你們市長說一下好嗎？」

對此，行政院發言人李慧芝說明，還原上週四行政院院會，台中市副市長黃國榮首先表達，認為中央沒有蓋牌；而桃園市副市長王明鉅也表達，業者反映下架的商品何時能上架等意見。

李慧芝說，因此，卓院長跟張秘書長的回應皆是強調，面對食安議題，中央地方必須合作，訊息也應該密切串聯核對，才能讓民眾能夠有正確訊息可依循；且既然地方政府與會代表也認為中央沒有蓋牌，那就無須政治操作，應該共同合作解決當前問題。

9日行政院會後記者會，李慧芝當時在主持記者會時就提到，今天的院會中，台中市副市長黃國榮也說，中央跟地方都沒有人在蓋牌，這句話也很清楚說明，台中市府也不認為中央蓋牌。她強調，確保食安、讓國人安心才是現在最重要的事情，「現在最不需要的就是政治口水」。