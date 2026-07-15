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藍波刀血洗音樂教室！陽交大教授中槍「腿骨碎裂」　暫無法筆錄

地方中心／新竹報導

在陽明交通大學擔任教授、擁有美國籍的林姓男子(43歲)疑似不滿妻子娘家分產不公，14日下午3時許手持藍波刀闖入新竹市三民路一家音樂教室，並發狂朝擔任店長的妹夫紀男(48歲，2人為連襟關係)猛砍，導致紀男倒臥血泊中慘死。事後林男一度企圖逃離現場，遭警方連開4槍擊中雙腿制伏。據了解，院方表示林嫌腿部有槍傷，雖暫無生命危險，但骨頭遭子彈打碎，傷勢不輕，目前仍不適合進行筆錄。

警方初步了解，凶嫌林男與死者紀男為連襟關係，2人的太太為親姊妹。而該音樂教室已經經營到第三代，多年前由王姓父親將經營權移交給次女及女婿紀男經營，林嫌及妻子為此大感不滿，雙方大吵一架後再無來往，10年來幾乎沒有互動、聯絡。

▲新竹市東區三民路音樂教室命案，美籍林姓教授持刀與警對峙。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲新竹市東區三民路音樂教室命案，美籍林姓教授持刀與警對峙。（圖／地方中心翻攝，下同）

未料14日下午3時許，林嫌突手持藍波刀闖入音樂教室，不顧現場還有他人，發狂朝妹夫紀男揮刀，狂砍至少30刀，直到紀男全身鮮血淋漓、倒臥在地一動不動才停手。警方獲報後立即趕抵現場進行圍捕，期間林嫌一度與警方展開對峙，後嘗試逃逸時，遭警方連開4槍擊中雙腿，當場制伏。

據悉，林嫌到院時大腿、膝蓋都有彈孔，雙腳鮮血淋漓，院方勘驗傷勢，發現骨頭有遭子彈擊碎的情況，雖然暫無生命危險，但傷勢非輕，研判現階段仍不適合進行筆錄，因此警方今(15日)未進行偵訊與移送，將待林嫌傷況穩定後，再進一步瞭解犯案動機。

▲新竹市東區三民路音樂教室命案，美籍林姓教授持刀與警對峙。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

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