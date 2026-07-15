守護食藥安全　台東衛生局舉辦網路團購業者法規講習

▲台東縣衛生局舉辦網路平台團購業者法規講習，邀集轄內網路販售業者及團購主參與。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應社群媒體及網路團購蓬勃發展，食品、藥品、醫療器材及化粧品網路販售日益普遍，為協助業者建立正確法規觀念，避免因不熟悉法令而誤觸法規，台東縣衛生局日前舉辦「網路平台團購業者法規講習」，邀集轄內網路販售業者及團購主共同參與，透過專業法規宣導及案例分享，提升法規知能，強化業者自主管理能力，共同守護縣民健康與消費權益。

台東縣衛生局表示，隨著消費型態改變，Facebook、LINE及Instagram等社群平台已成為民眾購物的重要管道，但部分業者或團購主因不了解相關法令，在商品介紹或廣告內容中使用誇大、不實或涉及療效宣稱等文字，甚至販售未經核准的藥品、醫療器材及化粧品，容易違反相關法規而遭受裁罰。

衛生局指出，本次講習聚焦「食品標示法規」、「食品廣告及宣稱規範」以及「藥品、醫療器材與化粧品相關法規」三大主題，由專業講師深入說明最新法令規範，並結合實際違規案例解析，協助業者了解常見違規態樣、食品及化粧品標示規定，以及廣告宣稱應注意事項，提升法遵意識，在拓展商機的同時，也能降低違規風險。

衛生局強調，食品及藥物安全需要政府、業者及消費者共同把關，未來將持續秉持「輔導與宣導並重」的理念，辦理相關教育訓練及輔導措施，協助業者落實自主管理，提升法規遵循能力，打造更安全、安心的消費環境。

衛生局也提醒網路賣家及團購主，販售商品前務必確認商品來源合法，並檢視產品標示及廣告內容是否符合相關規定，切勿使用涉及療效、誇大不實或易使消費者誤解的宣傳文字，共同維護公平、安全的網路交易環境，保障消費者權益。