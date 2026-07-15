暑假旅遊車潮湧現　成功分局加強交通大執法守護用路安全

▲暑假旅遊車潮將至，成功分局7月19日至21日配合全國交通大執法，加強轄區交通安全維護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著暑假旅遊旺季到來，台東縣成功鎮、東河鄉及長濱鄉沿海景點預期將湧入大量車潮與遊客。為維護轄區交通安全及行車秩序，台東縣警察局成功分局將於7月19日至21日配合全國交通大執法勤務，針對易肇事違規行為及事故熱點加強巡查與取締，透過執法與宣導並行，降低交通事故發生風險，守護民眾生命財產安全。

成功分局表示，本次執法將依據轄區道路特性及交通事故分析結果，針對超速行駛、酒（毒）後駕車、闖紅燈、未依規定繫安全帶、機車騎士未戴安全帽、無照駕駛、未禮讓行人及危險駕駛等重大違規行為加強取締。同時，也將加強轄內觀光景點及主要幹道交通疏導勤務，避免違規停車、任意迴轉等違規行為影響交通順暢，降低事故發生機率，提醒駕駛人切勿心存僥倖，以免受罰並危及自身及他人安全。

成功分局呼籲，交通安全需要全民共同維護，不能僅仰賴警方執法。民眾出遊前應先檢查車輛狀況，行車時遵守交通號誌及速限，行經路口應減速慢行並停讓行人，切勿酒後駕車或疲勞駕駛，共同營造安全、有序的交通環境，讓每位用路人都能平安出發、快樂返家。