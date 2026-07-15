進門講沒兩句話…教授藍波刀狂砍30下！妹夫「動脈被砍斷」噴血亡

地方中心／新竹報導

新竹市東區三民路一間音樂教室14日下午發生兇殺案！一名陽明交大的林姓教授疑似為了家族財產糾紛，持刀猛砍紀姓連襟至少30刀奪命，最後雙腿中2槍遭警方制伏。據悉，事發當時林男進入音樂教室內，講沒兩句話就持刀砍斷紀男頸部動脈，嚇壞目擊女老師。

▲新竹市東區三民路音樂教室命案，美籍林姓教授持刀與警對峙。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方14日下午2時46分接獲民眾報案，三民路上音樂教室發生殺人事件，隨即派員趕赴現場處理，員警抵達後發現，美籍的43歲林姓教授持刀站在教室玻璃門前方，正準備逃離現場，而48歲紀姓連襟則是倒臥血泊中，考量搶救傷患以及屋內仍有6名大人、4名孩童受困屋內，警方被迫連開4槍制伏林男。

據了解，林姓教授、紀姓死者為連襟關係，林男妻子為家中長女、紀男妻子則為家中次女（坊間通常跟著妻子稱妹夫），雙方疑因音樂教室經營權問題爆發衝突，林男妻子透露，2家曾為此大吵一架，自此之後再無往來，10年來幾乎沒有互動、聯絡。

據悉，事發當時林男進入音樂教室內找紀男，但講沒兩句話，便拔出預藏的藍波刀朝紀姓死者左頸砍去，紀男動脈當場被砍斷，鮮血四濺噴滿地，一旁目擊的女老師頓時嚇壞，趕緊報警處理。