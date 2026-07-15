陽明交大教授砍死妹夫！教學無異狀校方驚訝　助學生換指導老師

地方中心／新竹報導

新竹市三民路一間知名音樂教室昨(14)日下午發生兇殺命案，在陽明交通大學任教的43歲美國籍林姓教授持刀闖入教室，朝48歲紀姓妹夫(2人為連襟關係)狂砍2、30刀，導致對方傷重不治。對此，陽明交通大學今（15日）回應，將以保障師生權益為優先，暑假課程將由其他教師接替，並啟動更換指導教授及學生心理輔導等機制。

▲陽明交通大學主秘蔡金吾表示，林姓教授過去教學並無異狀。（圖／地方中心翻攝）

警方初步調查，林男與死者紀男為連襟關係，兩人的妻子為親姊妹。昨日下午3時許，林男持刀闖入音樂教室，不顧現場仍有其他人，持刀朝紀男瘋狂揮砍逾30刀，直到對方倒臥血泊才停手。警方獲報趕抵後展開圍捕，林男一度與警方對峙，並企圖逃逸，警方遂開槍擊中其腿部，當場將人制伏送醫。

▲▼涉嫌行兇的林姓男子是陽明交通大學任教的教授。（圖／地方中心翻攝）

據了解，該音樂教室已傳承至第三代，在地方頗具知名度，為王家姊妹的娘家產業。死者妻子表示，10多年前家族分產時，音樂教室由她們一家接手經營，姊姊與姊夫當時對分配結果相當不滿，雙方因此爆發激烈爭執，自此兩家人幾乎斷絕往來，10多年來鮮少聯絡。警方初步研判，全案疑與音樂教室經營權及家族糾紛有關，詳細犯案動機仍待進一步調查釐清。

陽明交通大學主秘蔡金吾表示，得知案件後，將盡最大努力保障受影響師生權益，由於目前適逢暑假，若涉案教授原已安排授課，將由其他教師接替，不影響學生修課權益；至於研究生指導部分，也將啟動更換指導教授機制，協助學生順利完成學業。校方指出，林姓教授過去教學並無異狀，且曾獲得校內優良教學獎，後續仍將進一步了解其教學及相關狀況。此外，考量事件可能對學生造成心理衝擊，也將同步提供心理輔導資源，協助學生度過此次事件。

▲林姓教授在音樂教室內與警對峙。（圖／網友asd1123098授權提供）