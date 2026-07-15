陸DRAM龍頭長鑫存儲IPO　挑戰全球記憶體格局

▲長鑫存儲（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

受到人工智慧（AI）浪潮影響，全球記憶體晶片價格大漲。於此之際，中國大陸DRAM龍頭長鑫存儲即將於本週展開A股IPO申請，預計在上海科創板上市，募資規模高達295億元（人民幣，下同）。港媒形容，這不僅是大陸近年半導體領域的「重磅事件」，更為A股科技板塊注入強心劑。

長鑫科技14日公告確定首次公開發行價格為8.66元／股，對應發行市值逾5792億元，市盈率308.92倍；7月16日同步啟動網上及網下申購。

公告顯示，長鑫科技本次擬初始公開發行66.88億股，佔發行後總股本約10％（超額配售選擇權行使前），發行後總股本為668.81億股。初始戰略配售數量33.44億股，佔擬發行數量50％，參與主體以大陸的國家級產業基金、國資平台及產業鏈上下游核心企業為主。

長鑫存儲成立於2016年，總部位於安徽合肥，採用IDM（整合元件製造）模式，集設計、研發、製造於一身，是中國大陸目前唯一實現DRAM量產的主力企業。

根據招股書及市場數據，截至2025年第四季，長鑫的全球DRAM市佔率已達7.67％，位居中國第一、全球第四，僅次於三星、SK海力士及美光三大巨頭（後三者合計市佔逾90％）。

香港《經濟日報》報導，近期傳出長鑫與騰訊簽署超過200億元的長期伺服器DRAM供貨協議，客戶群還包括阿里雲、字節跳動等互聯網龍頭。還有報導指，蘋果已開始內部測試長鑫存儲的DRAM產品，計畫用於中國大陸市場銷售的iPhone及iPad。

業績層面，得益於AI算力需求爆發、記憶體晶片漲價潮持續，長鑫2026年第一季營收達508億元，較去年同期增幅超過700％，單季歸母淨利潤247.62億元；預計上半年營收1100億元至1200億元，歸母淨利潤500億元至570億元，年增2244％至2544％。