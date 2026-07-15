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「人民不是白老鼠！」問題油品名單擴大　王家貞：食安像天天開盲盒

▲台南市議員王家貞召開記者會，要求主管機關完整公開問題油品及相關產品流向。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞召開記者會，要求主管機關完整公開問題油品及相關產品流向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

問題油品事件持續延燒，受影響產品、食品及下游業者名單不斷增加，台南市議員王家貞15日召開記者會，痛批政府食安管理讓民眾彷彿天天「開盲盒、等中獎」，要求主管機關立即完整公開所有受影響產品、流向、業者及最新檢驗結果，全面追查源頭並釐清責任。

▲台南市議員王家貞召開記者會，要求主管機關完整公開問題油品及相關產品流向。（記者林東良翻攝，下同）

王家貞高喊「台灣人的命也是命」，指出近期食安事件一波未平、一波又起，問題油品及相關食品名單持續擴大，民眾每天吃進嘴裡的食物竟要靠運氣，這不是先進國家應有的食安管理，也不是人民應該承受的風險。

王家貞表示，民以食為天，食品安全是政府最基本、也最不能失守的底線，但事件發生後，每隔幾天就增加一批產品或業者，民眾從早餐、午餐、晚餐，到夜市、小吃、餐廳及加工食品，都無法確定是否曾吃下受影響產品，已引發社會不安。

▲台南市議員王家貞召開記者會，要求主管機關完整公開問題油品及相關產品流向。（記者林東良翻攝，下同）

她強調，人民不是白老鼠，更不是食安實驗品。主管機關今天公布一批、明天再增加一批，到底還有多少產品尚未曝光，又有多少家庭、孩子及長輩可能早已食用相關產品，政府不應讓全民每天提心吊膽。

王家貞痛批，食品安全不能永遠都是「出了事才追、出了事才查、出了事才公布」，若每次都要等媒體揭露、地方追查或民眾恐慌後，才展開全面清查，代表既有食安把關機制必須重新檢討。

▲台南市議員王家貞召開記者會，要求主管機關完整公開問題油品及相關產品流向。（記者林東良翻攝，下同）
她要求主管機關立即完整公開受影響產品、流向、業者及最新檢驗結果，不能再以擠牙膏方式分批公布資訊，同時應全面追查原料源頭、製造及流通環節，釐清相關責任。王家貞也要求，若查獲業者涉及違法，應依法嚴懲，不能讓違法業者獲利，最後卻由全民承擔健康風險。

▲台南市議員王家貞召開記者會，要求主管機關完整公開問題油品及相關產品流向。（記者林東良翻攝，下同）

王家貞表示，人民每天都要吃飯，但不應每天都在賭命。食安沒有藍綠，也沒有中央、地方之分，政府若無法確保民眾每天吃進嘴裡的食物安全，又如何取得人民信任、守護下一代。她強調，人民要的不只是一句道歉，而是一個不必天天「開盲盒」、不必擔心誤食問題產品的食品安全環境。

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