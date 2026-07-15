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打臉川普！烏克蘭拿歐盟軍貸買「中國製無人機零件」　65%來自深圳

▲▼一名烏克蘭軍人正在注視著一架從烏克蘭南部前線附近起飛的「鯊魚」偵察無人機。（圖／路透）

▲一名烏克蘭軍人正在注視著一架從烏克蘭南部前線附近起飛的「鯊魚」偵察無人機。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英媒《金融時報》揭露，歐盟近日撥款高達60億歐元（約新台幣2207億元）的緊急軍事貸款給烏克蘭，然而這筆血汗錢，竟然被允許用來採購「中國製造」的無人機零件，藉此繞過美國的重重禁令。這場地緣政治的戰略矛盾，凸顯了西方軍工產能落後。

烏軍戰線全靠無人機！65%關鍵零件來自「深圳製造」

現代戰爭已被無人機徹底改寫。軍事科技媒體《Streamline》分析，俄烏戰爭前線有超過95%的傷亡是由無人機所造成。為維持戰場均勢，烏克蘭本土的無人機工廠每週加緊趕工，製造出數千架第一人稱視角（FPV）自殺式無人機。然而，這高產能背後卻隱藏著一個尷尬的現實：這些無人機高達65%的物理硬體全部來自中國深圳。

烏克蘭無人機製造商「Skyfall」的代表在比利時布魯塞爾作證時直言，「關鍵組件的供應安全存在巨大問題！」

從鋰電池、馬達專用的特製磁鐵到光纖電纜，幾乎全被中國壟斷。歐洲本土的替代方案不僅價格昂貴、生產速度慢，且在規模化生產上，技術也完全跟不上前線需求。

啪啪打臉美國！烏克蘭用歐盟錢「繞道」買中製科技

這項採購政策也狠狠打臉了美國。川普政府為追求「美國無人機霸權」嚴禁中國製無人機，五角大廈也限制烏軍只能使用美國白名單上的昂貴無人機。

然而，這些高檔貨在戰場上面對俄軍強大的電子干擾時，表現卻令人大失所望、頻頻失靈。烏克蘭選擇繞道使用歐盟資金向中國購買便宜、實用的零件自行改裝，凸顯西方產業政策無法快速且低成本量產軍工產品的挫敗。

報導分析，這也讓局勢陷入尷尬的「戰略悖論」：

＊西方買單、中方得利：歐盟援助的防禦資金，間接補貼了同時也在暗中支持俄羅斯軍工體系的中國供應鏈。

＊全球防衛市場重組：如此兩難也引發肯亞、奈及利亞等非洲國家的高度關注，擔憂未來若依賴單一強權供應鏈，將面臨巨大的防護自主權危機。

台灣成「救命解藥」！2026年無人機出口歐洲暴增40倍

為了擺脫隨時可能被北京斷供的危機，烏克蘭正不顧一切尋找替代管道，而擁有世界級微電子與導航系統實力的台灣，成為了最關鍵的希望。

數據顯示，在烏克蘭強烈需求的推動下，透過波蘭、捷克等中介國，台灣無人機出口至歐洲的貿易量在2025年至2026年間暴增了40倍以上。

烏克蘭無人機大廠「Vyriy」高層迪奧迪薩（Bohdan Diorditsa）讚嘆，台灣是「100%有價值的合作夥伴」，有望終結中國的壟斷局面。

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