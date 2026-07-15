嘉義中油幼兒園第4屆畢典　19萌娃在地走讀「自製繪本簽書」吸睛

▲嘉義中油非營利幼兒園由第一屆只有1位畢業生，今年第四屆畢業典禮有19位學生。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中油非營利幼兒園15日隆重舉行第四屆畢業典禮，畢業生從首年1人增至今年的19人，該園在創園主委黃耀忠「適性與創意優先」的理念，以及現任宋俊賢主委支持下，由園長郭怡琳推動在地走讀、帶領幼童創作繪本，優質教學深獲家長認同，就讀人數年年攀升！

▲中油福委會職工福利委員會嘉義分會宋俊賢主委 。（圖／記者翁伊森攝）

回顧創園初期的篳路藍縷，園長郭怡琳感性表示，幼兒園在民國112年（2023年）2月創立之初，第一年的畢業生僅有一位；然而，在全體教職員的用心經營與各界的鼎力支持下，幼兒園逐漸茁壯，今年的第四屆畢業生已成長至19位，預計明年更將迎來24位畢業生，顯見辦學成果深獲家長肯定。

嘉義市政府特幼科謝鳳珊科長、台灣中油(股)公司人資處訓練所張淑宜主任、中油職工福利委員會（福委會）宋俊賢主委、張文光總幹事，市議員陳家平、吳鳳幼兒園園長羅玉菱等人蒞臨觀禮。

郭怡琳園長指出，這座守護幼童成長的橋樑之所以穩固，中油職工福利委員會（福委會）扮演了極為關鍵的非營利法人角色。在中油福委會的全力支持與落實下，幼兒園得以將豐富的在地資源融入教學。

▲郭怡琳園長感謝中油、感謝家長 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中油幼兒園第4屆畢典，園方大秀在地走讀「自製繪本簽書」 。（圖／記者翁伊森攝）

今年，老師們特地還精心設計了深具意義的「在地走讀」課程，帶著孩子們用雙腳踏訪「中油鐵馬道」與「阿里山北門車站」，透過親身體驗連結家鄉歷史。更難能可貴的是，師生們共同將走讀的感動轉化為創意，創作了在地繪本，並於典禮上進行發表與簽書。這不僅讓孩子們在寓教於樂中深刻認識嘉義與中油的文化底蘊，也為他們的童年時光留下了最珍貴、最溫暖的在地記憶。

宋俊賢主委在典禮中特別指出，中油福委會不僅致力於扮演穩固幼兒園的營運支柱，更看見了孩子們在繪畫創作上的傑出能力與天馬行空的創意。為此，宋俊賢主委特別代表福委會贊助並支持幼兒園於今年發行專屬繪本《彩虹尋寶記》，將孩子們的創意結晶實體化。

▲孩子推出嘉義在地雞肉飯飯糰，勾勒大家對嘉義在地美食的回憶 。（圖／記者翁伊森攝）

宋俊賢主委表示，這本繪本的內容極具在地連結性，孩子們不僅生動描繪了中油公司附近的鄰里樣貌，更融入了中油加油站、洗車與加油服務等生活化元素。透過「在地走讀」課程，孩子們用雙腳踏訪「中油鐵馬道」與「阿里山北門車站」，並將對中油文化及家鄉歷史的感動融入創作中。這場發表與簽書會不僅展現了親師生的豐碩成果，更為孩子們的童年留下了溫暖且深刻的在地記憶。

▲所長獎代表陳宥呈、童宥語(前排右1) 。（圖／記者翁伊森攝）

▲園方感謝家長志工。（圖／記者翁伊森攝）

▲孩子繪本畫下在地人文。（圖／記者翁伊森攝）