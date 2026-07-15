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激戰未滿13歲女童！韓市議員「援交拍片」買菸誘拐：不知她未成年

▲▼南韓忠清北道清州市市議會才剛開始議期，便有市議員陷入與未成年性交易醜聞，警方15日扣押搜索崔姓市議員在市議會的辦公室。（圖／清州市議會）

▲南韓忠清北道清州市市議會才剛開始議期，便有市議員陷入與未成年性交易醜聞，警方15日扣押搜索崔姓市議員在市議會的辦公室。（圖／清州市議會）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政壇驚爆性醜聞！忠清北道清州市新科市議員35歲崔姓男子，涉嫌誘騙未滿13歲的女國中生在旅館、車上進行性交易，並強拍性愛影片。離譜的是，他5月接受警方調查時，竟謊稱自己是「一般上班族」隱瞞候選人身分，並順利當選。警方今（15）日大動作搜索其辦公室與住處、車輛，引發輿論譁然。

「買菸、送名牌」誘騙上車！幼齒女國中生遭多次蹂躪

根據韓媒《KBS News》、《紐西斯通訊社》、《韓民族新聞》，現年35歲的清州市議員崔姓男子（僅KBS公開姓氏，其餘韓媒未公開姓名），原本是最大在野黨「國民力量」某地方黨協委員長選區辦公室的幕僚，隨後獲得國民力量黨內提名競選市議員，並在今年6月3日地方選舉首度當選，成為備受矚目的政壇新人。豈料私底下他卻是個涉嫌對未成年少女伸出魔爪的衣冠禽獸。

清州清原警察署調查指出，崔男從2024年10月至2025年10月間，透過手機交友聊天軟體物色對象，認識了一名案發當時「未滿13歲」的女國中生。他利用少女年幼無知，以「幫忙買香菸」為由誘騙對方上車，並在世宗市的旅館、他的個人座車內，與女學生在一年內發生了2至3次的性行為。

事後，崔男不僅給予金錢、昂貴奢華名牌貨或香菸作為代價，更涉嫌強行拍攝兩人的性愛影片，甚至要求女學生自拍裸體私密照發送給他，製作成性剝削影像。直到今年2月，女學生的父母在翻看女兒的手機時，意外發現了這些不堪入目的影片，當場氣炸並向警方報案，才讓這起極度醜陋的案件浮上檯面。

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲崔姓市議員與未滿13歲女國中生在旅館、車上性交易。（示意圖／VCG）

荒謬！他選前接受調查時對警察「隱瞞候選人身分」帶罪當選

警方透露，早在今年5月底、地方選舉前夕，警方在接獲報案後，就曾對崔男進行過第一波約談調查。然而當時正在積極跑競選活動的他，卻在調查時刻意向警方隱瞞自己的政治候選人身分，謊稱自己的職業只是一般上班族。

這導致調查警方完全不知道眼前的嫌犯竟然正在參選市議員，因而未能及時向社會與政黨揭發。崔男就這樣一邊隱瞞性侵調查、一邊照常競選，最終成功瞞天過海順利當選！直到最近，警方在追蹤崔男的社群平台（SNS），才震驚發現這名性侵嫌犯如今竟然成了堂堂的「新科市議員」。

面臨4項重罪仍辯稱「冤枉」　在野黨怒轟：政壇大慘劇

清州清原警察署於15日上午8時30分展開大動作強制搜查，派遣大批警力前往崔男在清州市議會的辦公室、地方選區辦公室、住家以及車輛進行同步搜索，扣押了電腦、硬碟、數位儲存裝置，並在市議會辦公室內查扣了他的個人電腦網路瀏覽紀錄。

依照南韓現行《刑法》第305條（兒童青少年性保護法）規定，與未滿16歲未成年者發生性行為，不論對方自願與否、是否同意，均以「擬制強姦罪」論處。

警方目前已將崔男以不拘留方式立案，他面臨包括「擬制強姦」、「誘引性交易」、「性剝削目的對話」以及「製作及持有青少年性剝削製品（影片）」等4項重罪指控。雖然目前警方未發現影片有外流跡象，但正全力進行數位鑑識，以確認是否有其他受害者。

對此，共同民主黨忠北黨部發表聲明強烈譴責痛批，「國民力量審查不嚴所釀成的重大慘劇」，要求崔男立即辭職並向全體國民下跪道歉。至於國民力量黨部則顯得相當難堪，僅表示「感到無比沉重」，承諾若屬實將對其進行最嚴厲懲處。

面對媒體追問，崔男說法反覆不一。他先前接受媒體電話採訪時稱，「覺得很冤枉，現在無話可說」，但隨後卻又極力否認到底，向記者狡辯稱，「既不是性交易，也和兒童無關」，更揚言要發表正式立場聲明。

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