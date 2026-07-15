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高雄某國小驚傳性霸凌！老師兒逼同學脫光跪下　校長遭控護航

▲高雄市教育局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄某國小老師兒逼同學「脫光跪下」，教育局證實性霸凌案成立。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導 

高雄市一所國小驚傳校園性霸凌事件！一名受害家長在網路心碎控訴，同校老師的兒子對同學實施「性霸凌」，不僅強逼孩子全身脫光，更要求跪下，更讓家長憤怒的是，該名老師竟將事件輕描淡寫是「遊戲」，而校長更被指控偏袒同事，企圖息事寧人。對此，高雄市教育局證實該案性霸凌事件成立，同時，學校也啟動行政檢討。

有受害學生親友在社群平台Threads上爆料指出，該所國小老師的兒子在校內性霸凌同學，受害者被迫全身脫光衣服並下跪拜霸凌者。但身為學校老師的霸凌者家長竟在協調過程中不斷幫兒子混淆視聽，辯稱「是在遊戲中」。

該名親友控訴，受害母親在事件爆發之初，並不知道霸凌者的母親就是校內老師，當時該校校長約雙方在校內會面，一開口竟幫加害者求情說「孩子（霸凌者）還年幼，給我同仁的小孩一個機會。」甚至以外聘調查委員「講話很直白」，暗示調查過程會讓孩子更難受，誘導受害家長不要填寫調查表，試圖息事寧人。

對此，高雄市教育局回應，本案學校於今年3月17日知悉疑似學生間校園性別事件後，立即依規定完成校安通報，並召開性平會，決議以公益檢舉，聘請3位校外專業人士組成調查小組，依法進行調查，以釐清事件事實，後續均依「性別平等教育法」相關規定辦理。本案調查已完成，學校於7月7日召開性平會審議調查報告，認定性騷擾及性霸凌事件成立。

教育局指出，本案被行為人，學校已依本人及法定代理人意願，持續提供心理諮商、輔導及相關支持資源，以協助其身心復原。另行為人已轉學，已函請其現就讀學校持續辦理心理諮商與輔導措施。

為維護學生受教權益及校園安全，學校經編班委員會決議，新學年度將相關學生分別編班，避免同班就讀。同時，學校已啟動行政檢討，並安排相關人員參與性別平等教育及校園事件處理等專業知能研習，持續精進校園安全防護及事件處理機制。

教育局將持續督導學校依「性別平等教育法」相關規定辦理後續事項，加強校園性別平等教育，落實身體自主權、尊重他人及自我保護觀念宣導，並持續提供學生必要的心理輔導、保護及支持措施，營造安全、友善的校園環境。

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