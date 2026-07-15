「拖行、逼狗爬」北市私幼虐童　教育局開罰園方20萬：教保員停職

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「拖行、逼狗爬」北市連鎖私幼虐童　教育局開罰園方20萬：教保員停職

▲▼北市幼兒園疑爆集體虐童，徐立信陪同家長召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市幼兒園疑爆集體虐童，徐立信陪同家長召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市又驚爆幼兒園不當對待案件，某私立連鎖幼兒園23名學童，竟有超過半數的12位都疑似受害，例如被拖行、孤立在走廊、被迫學狗爬以及強迫進食等，發生在2至5歲不等的幼童身上。台北市教育局回應，第一時間已將行為人停職，已針對園方延遲通報處以3萬元罰款，並連同稽查其他違規事項，全案總計已開罰20萬元。

台北市議員徐立信協助家長們今（15日）召開記者會，家長們聲淚俱下控訴幼兒園以及市府的不積極作為。家長表示，孩子因為不當對待，已經受到壓力，一個兩、三歲的孩子，身高竟然長達半年停滯成長；還有家長說，家長倍感心痛，自己也要去看身心科，但為了孩子還是得堅強。

據家長透露，涉案老師不只一人，監視器畫面中也有其他成人在場但並未制止，調閱影像後更發現，教保服務人員在上班時間長時間低頭滑手機，幼兒形同無人照顧。家長並批幼兒園通報不實，園方6月29日所提出的自檢清單僅列5名幼兒、14起案例，但家長檢視監視器之後，就額外揪出29起；此外，園方監視器僅保留6月8日至6月24日的影像，更早的畫面已無從調閱。

家長代表張先生說，6月23日一名家長發現一名女童被老師單手拖行甩進教室，後來家長彼此討論發現這學期許多孩子出現畏懼上學、夜驚、磨牙、反覆確認爸媽情緒，甚至有小朋友開始打人、捏人；在監視器畫面中看到，包含幼童午休期間被要求學狗爬，也有人被推頭，甚至被孤立不給用餐，還出現強迫餵食至乾嘔等情形。

台北市教育局對此回應，秉持從嚴、從速、從重處理原則，第一時間已將行為人停職，並針對園方延遲通報處以3萬元罰款；教育局也主動擴大稽查同一負責人經營的補習班，發現違規從事教保服務及聘僱未報核准的教職員工，分別依據《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》規定，裁罰12萬元及5萬元，本案已祭出共20萬元裁罰。

教育局學前科長楊鎮鴻說，目前涉案的兩位老師已停職，教育局調查小組已檢視畫面，將一一找家長來觀看畫面並訪談，盼儘快於一個月內做出調查懲處。北市法務局則表示，對此案提供專案法律諮詢服務。

教育局表示，6月26日（週五）接獲園方通報，立即要求涉案教保員停職，6月29日（週一）不得入園，並派員前往幼兒園稽查，取得監視影像檔案，並於7月2日召開審查小組決議受理調查，經查除通報的2歲班教保員有不當管教行為外，後續檢視監視影像檔案發現，3至5歲班幼兒也有遭另一教保員不當管教的情形，7月14日（週二）已命行為人停職。不過，家長也質疑，第二位不當對待的行為人，當初也有家長檢舉，質疑教育局拖到議員開記者會前一天才令停職。

此外，教育局指出，本案完成調查後，將送認定委員會審議，對於行為人依法可處1至4年或終身不得擔任教保人員、罰鍰6萬至60萬元；負責人連帶裁罰6000元至6萬元；針對知悉未通報的其他教保人員（包括園長），也將追究責任，依法裁罰3萬至15萬元。 

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