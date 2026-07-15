陸上半年經濟成績單出爐　GDP成長4.7％、房地產投資降近兩成

▲大陸房地產投資降近兩成。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家統計局今（15）日公布上半年經濟成績單，國內生產毛額（GDP）為69兆5704億元（人民幣，下同），年增4.7％；失業率平均值為5.2％。其中GDP成長速度尚符合今年初官方所訂之目標。值得注意的是，上半年房地產開發投資下降高達18.0％。

根據今年大陸全國兩會的政府工作報告，官方設下的全年經濟成長目標為4.5％至5％，並在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5％左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民收入成長和經濟成長同步。

大陸國家統計局今日公布2026年上半年國民經濟運行情況，初步核算，上半年國內生產毛額69兆5704億元，按不變價格計算，年增4.7％。分季度看，第一季GDP年增5.0％，第二季年增4.3％。

失業率方面，上半年，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.2％；6月份，全國城鎮調查失業率為5.0％，比上月下降0.1個百分點。

此外，上半年，社會消費商品和服務零售總額年增2.7％，其中服務零售額成長5.3％，商品零售額成長1.1％。上半年，社會消費品零售總額24兆8722億元，年增1.3％。

值得注意的是，上半年，大陸全國固定資產投資（不含農戶）22兆6370億元，年減5.7％；扣除房地產開發的固定資產投資下降2.7％。分領域看，基礎設施投資年減2.4％，製造業投資下降1.2％，房地產開發投資下降18.0％。6月份，固定資產投資（不含農戶）較上月下降0.37％。

儘管大陸整體經濟成長速度趨緩，但是高科技產業發展迅速。裝備製造業增加值年增9.3％，高技術製造業增加值成長13.3％，分別快於全部規模以上工業增加值3.9和7.9個百分點。分產品看，3D列印設備、鋰離子電池、工業機器人產品產量分別較去年同期成長48.5％、39.3％、28.0％。