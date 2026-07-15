桃園市醫師公會第26屆理事長改選　多人競逐選情激烈

▲劉宜廉、洪秉坤、胡亦明(由左至右) 競逐桃園市醫師公會理事長。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市醫師公會擁有會員逾5000人，理事長選舉向來和諧，然即將進行改選的第26屆理事長選舉，卻因首度出現多人競選，使日前陸續完成的13分區會員代表選舉，出現有史以來激烈選局；大園分區甚至出現同票、公開抽籤決定勝負的場面，牽動9月的理事長改選，受到醫界及地方關注。

據指出，桃園市醫師公會第26屆理事長選舉，有包含前桃園市衛生局長劉宜廉、秉坤醫院院長洪秉坤及優良醫師胡亦明3人參選。現任職敏盛醫療體系副總院長的前桃園市衛生局長劉宜廉，獲得曾任桃園市醫師公會第12屆理事長的敏盛醫療體系總裁楊敏盛支持。

現任桃園秉坤醫院院長洪秉坤有感台灣少子化，社會結構面臨重大轉折，面對「生不如養」的趨勢，醫界如何與社會變革接軌成為關鍵課題，而投入醫師公會理事長選舉。曾獲桃園市優良醫師的胡亦明醫師，於公會歷任監事、理事、常務監事及常務理事等職務，深耕公會長達12年。

桃園市醫師公會擁有會員逾5000人，醫師會員各個皆是社會菁英，地方影響力強，下屆理事長改選，首度出現多人競逐，為有史以來最為激烈，是否造成內部分裂或公會大力改革，受到各界關注。