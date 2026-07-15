新竹教授砍死妹夫！　鄰曝「音樂教室很有名」：晚上車都停滿

地方中心／新竹報導

新竹市三民路一間音樂教室昨(14日)下午發生一起兇殺案，在陽明交通大學擔任教授、美國籍的林姓男子(43歲)持刀朝48歲的妹夫紀男(2人為連襟關係)狂砍數十刀，導致紀男重傷慘死。附近住戶透露，該家音樂教室已營業10多年，在當地相當有名氣，主要是教小朋友音樂，學生相當多，此外樓下的店面應該也是他們家族的，看起來經濟狀況相當不錯。

▲新竹音樂教室命案，凶嫌與警對峙。（圖／網友asd1123098授權提供）

目擊住戶表示，昨天下午約3點左右聽聞警車鳴笛聲，隨後即見2、30名警察圍在音樂教室前，並大聲喝令林嫌將手中的刀放下，但林嫌絲毫不理會，還一度衝出企圖逃跑，現場員警見狀，立即連開4槍，林嫌腿部中彈後應聲倒地，員警立刻上前將他手中的刀踢開，並順利將其制伏送醫。

住戶指出，該家音樂教室在當地頗有名氣，學生也很多，晚上經常能看到附近停滿接送小朋友的車；而該音樂教室早期原本是另一個老闆經營，後因身體狀況不佳，就將店交給二女婿紀男，並由他擔任店長。對於砍人的林嫌，住戶則表示，不常見到他，多年來只看過2、3次，都是與妻子一起回來，內部是有什麼原因不大清楚。另名鄰居也表示，樓下的店面應該也是他們家族所有，經濟狀況相當不錯，推測應該是經營、產權糾紛才會惹來殺機。

▲新竹陽明交大教授刺殺妹夫，鄰近住戶表示該家音樂教室經營許久，在當地相當有名氣。（圖／記者黃彥傑攝）