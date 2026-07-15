清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

▲桃園市環境管理處莊姓清潔隊員利用公家車載運私人廢棄物，貪圖5萬元清運費用被廉政署查獲送辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

本身也是清潔公司老闆的莊姓男子，兼職擔任桃園清潔隊員時，涉嫌從2022年2月至同年5月，將自家公司收受廢棄物，分批運至公家垃圾車清運，或是駕駛公家垃圾車清運，藉此獲利約5萬元不法利益；桃園地檢署偵訊時，被告莊男坦承不諱，桃檢偵結依貪污罪嫌提起公訴，因被告已繳回不法利益，桃檢建請法院依法減輕其刑。

檢警調查，64歲的莊姓男子自1993年9月起在桃園縣平鎮市公所擔任清潔隊員，2014年間桃園縣改制直轄市後，自2014年12月25日起擔任桃園市政府環境清潔稽查大隊平鎮區中隊隊員迄今，負責夜間正班司機請假時之代班及車輛接駁、淨空車輛或其他臨時性案件等業務，係依法服務具有法定職務權限之公務員。

檢警查出，莊男也是平鎮區某清潔公司的實際負責人，從事社區清潔服務，於2022年2月28日至5月18日，受託清除及處理桃園市某紀念館產生之廢棄物，莊男於同年5月駕駛公司車輛前往，將保麗龍箱、黑板、冷卻水塔等廢棄物運回住處堆放，再將保麗龍箱載往某處社區由清潔隊清運，另於某日夜間將黑板拿到住家巷口，交給清潔隊資源回收車載走。

另一方面，莊男未經清潔中隊同意，於同年6月3日上午11時許，擅自駕駛公務垃圾車至住處，將先前堆放冷卻水塔等廢棄物丟入車斗，再將垃圾車開回中隊，省去向焚化廠支付處理廢棄冷卻水塔的費用6,000元，讓清潔中隊增加約135.3元垃圾車油費支出。

全案經廉政署查獲移送桃園地檢署偵辦，檢方認為莊男涉犯廢棄物清理法非法從事廢棄物清除處理、貪污治罪條例對主管事務圖利、刑法公務員假借職務上之機會背信等罪嫌偵辦。

桃檢認為，被告係觸犯廢棄物清理法之非法從事廢棄物清除處理、貪污治罪條例之公務員假借職務上之機會背信等罪嫌，被告同時觸犯圖利及公務員假借職務上之機會背信等2罪嫌，被告莊男偵訊時坦承犯行，且其犯罪情節輕微，不法所得在5萬元以下，偵結依貪污罪嫌提起公訴，因被告已繳回不法利益，桃檢建請法院依法減輕其刑。