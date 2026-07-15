趕在美軍封鎖前「駛出荷莫茲海峽」　至少4船載出伊朗油氣

▲荷莫茲海峽是全球能源咽喉。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

船運追蹤平台Kpler數據顯示，美軍恢復針對伊朗的海上封鎖令之前，14日通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻數量有所增加，而且其中許多與伊朗貿易有關。

美恢復封鎖 進出口情況曝光

在美國總統川普指示下，美軍中央司令部宣布，美東時間14日下午4時（台灣時間15日凌晨4時）起恢復對伊朗港口與沿海地區船隻的海上封鎖。

《路透社》引述Kpler數據報導，14日通過海峽的11艘船隻中，高達9艘沿著伊朗航線通行。

其中，進入海峽的有3艘空載油輪，包括1艘阿芙拉型（Aframax）及2艘超大型原油輪（VLCC）。

離開海峽並載有伊朗出口貨物的船隻，包括1艘運載200萬桶原油的VLCC、1艘載有精煉油品的中型油輪、2艘載著液化石油氣的油輪。

其他離開海峽的船隻包括1艘載著甲醇的油輪、1艘載運鐵礦砂的散裝貨輪。不過，當天未見其他波斯灣產油國的油氣船隻進出口活動。

美伊衝突加劇 能源市場衝擊

川普14日宣布重啟海上封鎖，並警告若伊朗不重返談判桌，下週將對其發電廠及橋樑展開打擊。隨著美伊衝突加劇，荷莫茲海峽運輸量大減。戰爭爆發前，這條水道每日承載約全球1/5的石油及液化天然氣運輸量。

美軍14日也指控，伊朗過去一週內攻擊7艘商船，造成近12名船員死亡、受傷或失蹤。本週針對阿聯超級油輪的襲擊，也推高中東現貨原油價格，目前近月原油價格已高於遠月期貨價，顯示出供應吃緊的狀況。

高盛（Goldman Sachs）15日發布研究報告警告，「即便地緣政治局勢降溫，波斯灣石油流通的後續復甦速度，恐怕將比初期階段更慢。」

分析師也指出，近期油輪遇襲後，選擇採取阿曼及國際航線的船隻流量急遽萎縮，顯示採取非伊朗航道的船運公司依然保持謹慎、不願冒險。