男友死黨狂探床事！她當面被問「吹得好不好」傻了　全場勸逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人相信「什麼樣的人會交什麼樣的朋友」，就有一名女網友求助，男友從小一起長大的死黨，經常私下向男友打聽她的身體特徵和床上細節，雖然男友從未回答這些問題，說朋友只是「有點色」，但她每次看到對方看自己的眼神，都覺得渾身不自在，想知道大家會如何勸男友遠離這種朋友，話題引發議論。

原PO在Dcard發文「覺得男友朋友很噁心」，表示男友有一名從小玩到大的死黨，經常私下詢問她的身體細節，包括下面有沒有毛、黑不黑、是不是一線，以及胸部形狀等，甚至還會追問兩人的床事，像是會不會叫、會不會搖、主不主動等，讓她聽了相當反感。

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她表示，最令她無法接受的是，有一次大家到酒吧喝酒時，對方竟直接當著她的面，詢問男友是否滿意她「吹方面」的技術，讓她當場尷尬不已。男友事後曾向她坦承，朋友私下確實很常問這類問題，也說對方人不差，只是真的很好色，但自己從來沒有回答過，只會尷尬傻笑、不知道該怎麼回應。

原PO也提到，男友其他朋友也曾證實，這名死黨平時就很愛打聽其他女生的私事，因此她相信男友沒有透露自己的隱私。不過，每次看到對方盯著自己的眼神，她還是覺得非常不舒服，也感嘆不少女性在生活中都曾遇過類似情況，因此發文詢問，究竟該怎麼辦。

全場勸逃「什麼人交什麼朋友」：邊界都沒有

貼文引發討論，不少人就勸原PO快逃，「也要遠離男友才對，不會挑朋友也是一種缺點，更何況他連那些問題也不會有什麼反應」、「物以類聚，不要以為妳男友很無辜」、「你男友只會傻笑，是因為不知道怎麼制止，大概平常聊天話題都長那樣，不然隨便講一句『好了啦、夠了』，轉移話題就好。」

連男網友們都搖頭，「你應該離開的是你男友，什麼人交什麼朋友，除非你很自在也是同樣類型，不是的話你應該是轉身離開，選一個沒問題的」、「不用勸，分手遠離男友，我自己也很常看片，也會滑西斯版、看推特 ，但是不會跟朋友聊這話題，也不會對女性說這話題」、「個人是覺得那不是朋友，邊界都沒有。」