　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

毒駕4犯「悲情牌求換10個月自由」　駕駛被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年8月、9月涉販毒駕，被法院判處有期徒刑10個月，併科罰金6萬元，算上這2案，他已經有4次毒駕紀錄，但他還是打出家庭「悲情牌」，希望能獲得易刑處分的機會。不過，台南地院法官審理之後，仍裁定駁回。

▲▼監獄，鐵籠，出獄，受刑人，法律，更生人。（圖／視覺中國）

▲阿豪有4次毒駕紀錄。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2025年8月、9月涉販毒駕，分別被法院判處有期徒刑5個月、6個月，應執行刑期為10個月，併科罰金6萬元；案件送交台南地檢署執行，檢方認為這是他第3、4次毒駕，如果予以易科罰金或易服社會勞動，恐怕難收矯正之效，因此不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。

阿豪向台南地院聲明異議，強調全家生計都仰賴他的工作收入，加上家人因病需要長期接受治療，家中面臨相關醫療費用與生活費的龐大支出，所以他希望能獲得易刑處分的機會。

不過，台南地院法官認為，阿豪先前就有2次毒駕紀錄，經過判刑處罰後，仍沒有悔改，繼續犯下第3、4次毒駕，如果他真的有為家庭考量，應當更加警惕，避免再犯。

法官指出，刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已經刪除「受刑人因身體、教育、職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，本案檢察官指揮執行時，已經審查過個案具體相關因素，並無逾越法律授權、專斷等濫用權力的狀況發生，難認有任何違法或不當之處。

最終，法官認定阿豪的聲明異議為無理由，裁定駁回。全案仍可抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
教授砍死妹夫　鄰曝「音樂教室很有名」：車都停滿
好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉
快訊／基隆市政府、議員辦公室遭搜索！
台南三代名店公告無限期停業　突遭重大變故
徐若熙動刀　亞運中華隊啟動備案
快訊／權王、股王同發飆！　台股狂噴逾千點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

新竹教授砍死妹夫！　鄰曝「音樂教室很有名」：晚上車都停滿

快訊／基隆市府、曾紀嚴議員辦公室遭搜索！檢調兵分31路約談24人

毒駕4犯「悲情牌求換10個月自由」　駕駛被打臉

南投「幽靈貨車」衝路口撞店家！多車閃過　烏龍駕駛身分曝

公所員工撞2學童拒酒測！警未聲請強制抽血　鳳林分局認錯

老師傅開公司車違規欠30萬罰鍰　老闆付完車送他：以後自己繳

20歲男S型狂飆超車！自小客撞護欄4輪朝天躺路中　害塞車20mins

夏天瓶裝水別放車上！特定角度變「凸透鏡」　曬10分鐘恐釀火災

狗衝出家門追人　飼主涉「縱容動物嚇人」挨罰2千元

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

新竹教授砍死妹夫！　鄰曝「音樂教室很有名」：晚上車都停滿

快訊／基隆市府、曾紀嚴議員辦公室遭搜索！檢調兵分31路約談24人

毒駕4犯「悲情牌求換10個月自由」　駕駛被打臉

南投「幽靈貨車」衝路口撞店家！多車閃過　烏龍駕駛身分曝

公所員工撞2學童拒酒測！警未聲請強制抽血　鳳林分局認錯

老師傅開公司車違規欠30萬罰鍰　老闆付完車送他：以後自己繳

20歲男S型狂飆超車！自小客撞護欄4輪朝天躺路中　害塞車20mins

夏天瓶裝水別放車上！特定角度變「凸透鏡」　曬10分鐘恐釀火災

狗衝出家門追人　飼主涉「縱容動物嚇人」挨罰2千元

教頭親揭亞運選材！陳晨威拚速度、劉基鴻扛長打、黃韋盛多守位

川普重提40多年前警告！「出兵伊朗」舊訪談瘋傳　美軍持續施壓

詹皇早決定好要去哪！前NBA球星轟：現在就是在作秀

「拖行、逼狗爬」北市私幼虐童　教育局開罰園方3萬：教保員停職

清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

茶韻新「焦糖香焙茶」溫潤登場　KIRIN生茶升級再抽文青單車

陸上半年經濟成績單出爐　GDP成長4.7％、房地產投資降近兩成

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

台南金湯橋驚傳女子溺水　警消下水救起命危送醫搶救

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

社會熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

畫面曝光！陽明交大教授持刀拒捕遭開槍

陽交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

台版豆豆先生遭撞死　騎士獲緩刑

眼科驚見男朝李珠珢尻槍　民眾：更傷眼

即／台88嚴重車禍　9車連環撞2人傷

快訊／泰山董座公開信致歉捐3000萬

18歲、17歲情侶台南雙亡！解剖最新進度

佀廣洋參選端了全家族　爸媽接連被爆料

更多熱門

相關新聞

喪屍貨車逆撞小客車翻覆　男駕駛驗出3毒反應

喪屍貨車逆撞小客車翻覆　男駕駛驗出3毒反應

高雄旗山區昨（14日）下午發生一起車禍事故，警方在13時13分接獲通報，指中正路385巷口有車輛碰撞，隨即派員前往處理。初步了解，48歲的劉姓男子駕駛自小客車，沿中正路往旗文路方向行駛，行經事故地點時疑似逆向，與對向由60歲陳姓女子駕駛的自小貨車發生擦撞，導致貨車當場翻覆。

屏東男吸安毒駕還闖紅燈　起訴求刑10月+

屏東男吸安毒駕還闖紅燈　起訴求刑10月+

8阿兵哥賭1元　被士官長抓包慘賠萬倍

8阿兵哥賭1元　被士官長抓包慘賠萬倍

工人騎鐵馬左右搖晃遭攔查　毒駕又被搜出安毒

工人騎鐵馬左右搖晃遭攔查　毒駕又被搜出安毒

綠燈亮了還不動！高雄男「精神恍惚」露餡

綠燈亮了還不動！高雄男「精神恍惚」露餡

關鍵字：

台南地院毒駕

讀者迴響

熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面