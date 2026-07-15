毒駕4犯「悲情牌求換10個月自由」　駕駛被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年8月、9月涉販毒駕，被法院判處有期徒刑10個月，併科罰金6萬元，算上這2案，他已經有4次毒駕紀錄，但他還是打出家庭「悲情牌」，希望能獲得易刑處分的機會。不過，台南地院法官審理之後，仍裁定駁回。

▲阿豪有4次毒駕紀錄。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2025年8月、9月涉販毒駕，分別被法院判處有期徒刑5個月、6個月，應執行刑期為10個月，併科罰金6萬元；案件送交台南地檢署執行，檢方認為這是他第3、4次毒駕，如果予以易科罰金或易服社會勞動，恐怕難收矯正之效，因此不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。

阿豪向台南地院聲明異議，強調全家生計都仰賴他的工作收入，加上家人因病需要長期接受治療，家中面臨相關醫療費用與生活費的龐大支出，所以他希望能獲得易刑處分的機會。

不過，台南地院法官認為，阿豪先前就有2次毒駕紀錄，經過判刑處罰後，仍沒有悔改，繼續犯下第3、4次毒駕，如果他真的有為家庭考量，應當更加警惕，避免再犯。

法官指出，刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已經刪除「受刑人因身體、教育、職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，本案檢察官指揮執行時，已經審查過個案具體相關因素，並無逾越法律授權、專斷等濫用權力的狀況發生，難認有任何違法或不當之處。

最終，法官認定阿豪的聲明異議為無理由，裁定駁回。全案仍可抗告。